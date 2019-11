Kdybych četla komentáře pod články, tak pláču v koutě, říká Prachařová

Pozorujete už na synovi, že by po vás měl umělecké geny?

Ne, syn je velký fotbalista a fandí Slávii. To je to, co ho momentálně nejvíc naplňuje.

Vás osobně fotbal baví?

Nebaví. Ale teď jsem nucená chodit se synem na zápasy.

Máte vůbec někdy čas dát si doma v klidu skleničku?

Snažím se teď žít zdravě a sportovat.

Jak sportujete?

Dělám thajský box, běhám a po večerech chodí k nám domů trenérka, se kterou cvičím v obýváku. Syn u toho leží na pohovce, kouká na nás a směje se.

Dočetl jsem se, že jste velmi pracovitá a dům, ve kterém žijete, jste si vyprojektovala sama?

Tento ne. Ten předešlý ano. Teď už tak pracovitá nejsem. Už jsem stará a unavená (smích).

Když něco slavíte, pořádáte rodinné oslavy sama, nebo si na to najímáte profesionály?

U nás jsou oslavy často a dělám je vždycky sama. Na následující Vánoce jsem například dala mámě předem dárek a to takový, že všechno zařídím, uvařím, uklidím a nachystám. Takže bude stačit, když jen přijdou.

Jezdíte ráda za maminkou do Izraele?

Ano. Jezdíme tam velmi často. Máme to tam rádi. Naposledy jsme tam byli před pár týdny.

Jak se tam mamince a Martinu Stropnickému líbí?

Tam se líbí snad každému. Je to krásná země a lidi jsou tam velmi sympatičtí.

Prý v Izraeli zakládáte dokonce vlastní surfařské kurzy?

Ano. Něco takového mám v plánu. Na surf je to tam opravdu fantastické. Jsou tam parádní vlny.

Čím se teď živíte?

Jsem tak trochu influencer. A na Primě začínám připravovat pořad Máma nad věcí, který by se měl začít točit od ledna. Také začínám psát se svojí mámou a babičkou kuchařku, kterou bych ráda vydala na své narozeniny.

Vaše maminka před několika lety pracovala na Rádiu Impuls. Je pravda, že jste za ni jednou zaskakovala?

Ano, přesně tak. Vzpomínám si, že jsem dělala rozhovor a u toho jsem měla v ruce telefon. Když to máma viděla, hrozně mi potom vynadala.

Jak vnímáte dnešní složitou dobu? Lidé si častěji stěžují a nadávají – a to hlavně na internetu. Jakou s tím máte zkušenost?

Já mám na svých sociálních sítích hlavně pozitivní lidi a především ženy v mém věku. A my si už nenadáváme.

Čtete bulvární diskuze u rozhovorů s vámi?

Ne. Stahuji si elektronickou poštu a používám Instagram. Kdybych četla všechny takové diskuze, tak někde v koutě pláču.