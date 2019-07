Kojení dětí až do tří let mi připadá úchylné, říká Agáta Prachařová

„Kojení do tří let mi přijde prostě úchylné, to klidně řeknu, i když mě za to asi některé matky budou chtít sežrat. Prostě mi to nepřipadá v pořádku,“ svěřila se Agáta Prachařová v rozhovoru pro Blesk tv MAGAZÍN.

„Když jsem vedla Kryšpína do školky, byly tam matky, které se ptaly, jestli můžou přijít své dítě o přestávce nakojit. To mi přijde nemocné. Jasně, je to každého věc, ale já jsem toho názoru, že když jde dítě do školky, mělo by už k svačině jíst třeba chleba,“ pokračuje modelka, moderátorka a příležitostná herečka.



„Myslím, že dětem bohatě stačí půl roku. Mně to déle přijde zbytečné. A když některá žena nemá mléko, tak nemusí hned páchat sebevraždu. Já tedy kojila, ale když se to některé nepovede, není to konec světa. Ať už kojím, nebo ne, mám to dítě stejně ráda,“ dodává dvojnásobná matka.

Prachařová se nedávno vrátila z Tel Avivu. Měsíc u moře strávila společně se svými dětmi a matkou, herečkou Veronikou Stropnickou, rozenou Žilkovou (57), která nyní v Izraeli žije. Její manžel Martin Stropnický (62) je tam velvyslancem České republiky.

Sedmiletého syna Kryšpína má Prachařová s expartnerem, bývalým hráčem amerického fotbalu Miroslavem Dopitou (35). Roční dceru Miu pak s manželem, hercem Jakubem Prachařem (35).



ANKETA: Je podle vás kojení až do tří let věku dítěte zbytečné?

Ano 869 Ne 293