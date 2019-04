Odpočívám a řeším mnohem míň věcí, než bych řešila dřív, říká Prachařová

Agáta Prachařová před pár dny na sociálních sítích zveřejnila příspěvek, v němž napsala, že se s manželem Jakubem Prachařem na výročí svatby rozešli. Později ho smazala a napsala, že šlo o vtip. Přesto bulvár přinášel další zprávy o tom, jak herec nechal svoji manželku samotnou doma a užíval si radši s kamarády, že jí byl nevěrný a že jejich manželství nejspíš skončí.

Ve čtvrtek se Prachař doma zastavil po kufry a nějaké věci. Bylo to v době, kdy moderátorka nebyla v domě, musela totiž na akci pořádanou časopisem, pro který fotí. Podle Expres.cz se herec od své manželky odstěhoval.

Bývalou modelku a moderátorku, která celou věc ohledně manželské krize odmítá komentovat, nyní zaměstnává hlavně natáčení pořadu pro matky Máma nad věcí a také výchova syna Kryšpína (7) a dcery Mii (1).

„S klukama je to určitě náročnější. Holky jsou na mámy napojené. Nebo aspoň u nás to tak funguje. Mám pocit, že Mia mě od narození chápe. Když jsem unavená, vůbec nezlobí. Když rozlije vodu, jde, vezme hadr a louži utře. A to jí je rok a půl. Mého sedmiletého syna by tohle nenapadlo. Kluci jsou trochu natvrdlí, kdežto holčičky jsou senzitivnější. S nimi to mají mámy jednodušší. Možná tátové zase líp vycházejí s klukama, nevím, ale každopádně jsem ráda, že mám holku a kluka, že vidím ten rozdíl,“ řekla Prachařová pro páteční magazín Rodina DNES.

Dvojnásobná maminka si to nemyslí proto, že v rodině má hodně silné, dominantní ženy. Prozradila, že její babička nebyla nikdy dominantní.

„Děda byl hrozný uzurpátor a babička nesměla nikdy nic. Máma bohužel neměla štěstí na moc spolehlivé manžele, takže jsme rodinu řídily my dvě. Říkám tomu produkce rodiny, prostě koordinování, aby všechno fungovalo,“ řekla s tím, že v koordinaci své rodiny nyní dost polevila. „Odpočívám, řeším mnohem míň věcí, než bych řešila dřív. Protože mi nepřijdou tak úplně důležité. Nebaví mě dohadovat se s manželem o banalitách, ať je to klidně radši podle něho. Kuba je teď pořád někde na natáčení, pracuje fakt hodně, takže jsem ráda, když je doma. Proč se ještě zabývat zbytečnostmi?“

Že je máma nad věcí podle moderátorky nezávisí na tom, jestli pomáhají babičky. A už vůbec se na tom nijak nepodílí partner.

„Vůbec! Chlapi jsou samostatná jednotka, stejně je všechno hlavně na ženě,“ dodala. „Je fakt, že obě naše slavné babičky jsou fajn, ale mohly by hlídat víc. Jenže jsou hodně vytížené.“