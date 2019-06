Kryšpín je obranář a Mia fiflena, říká o svých dětech Agáta Prachařová

Na jedné z fotografií na svém instagramovém profilu se modelka objevila po boku učitele surfu, což okamžitě vyvolalo zájem bulvárních médií.



„Ať dám na Instagram fotku s kýmkoliv, vyjde na základě toho několik článků o tom, že je to můj nový partner. Články o sobě ani diskuze pod nimi nečtu. Možná kdysi po Miss, kdy říkali, že jsem hnusná. Ale s tím jsem se už smířila. Byl to můj učitel surfu a tím to hasne,“ pokračuje Prachařová. Ta se do Tel Avivu chystá vrátit na čtrnáct dní opět v srpnu.

Matka Agáty Prachařové, herečka Veronika Žilková žije nyní v Izraeli, kde je její manžel Martin Stropnický (62) velvyslancem České republiky.



„Máma si v Tel Avivu teprve zvyká. Je to přece jen něco úplně jiného. V Čechách byla zvyklá pracovat čtyřiadvacet hodin denně a pomáhat mi. Teď je tam sama s manželem a s Kordulí a nemá toho moc na práci. Zítra jde na první hodinu surfování. Je to hrozně uklidňující a super pro postavu, tak to chce zkusit,“ svěřila se modelka.

Prachařová nedávno ukázala poprvé od jejího narození svou dceru Miu, které budou v září dva roky. „Už jsem nedokázala tu její krásu skrývat,“ směje se. „Kryšpín je obranář a Mia je taková fiflena. Každé to mateřství je jiné a moc si to užívám,“ dodává.

Na dotaz jednoho z fanoušků na Facebooku, čím se Prachařová v současnosti živí, odpovídá: „Jsem na mateřské. Z toho finančně vyjdu. Jsem totiž hrozně skromná. Neutrácím a nekupuji si nic na sebe.“