Agáta Prachařová bude radit matkám. Do vaření zapřáhla babičku i syna

O čem je pořad Máma nad věcí?

Rozhodně to nevypovídá o tom, že bych já byla nějak extra nad věcí. Spíš je to návod pro maminky, jak být nad věcí a nestresovat se, i když to občas nezvládají. Je to poradna o problémech, které se týkají těhotenství, porodu, výchovy a všeho, co s tím souvisí. Budu řešit časté dotazy matek a odpovědi budu zjišťovat zábavnou formou v několika rubrikách. Můžete se těšit i na zajímavé hosty, jak dospělé, tak ty malé.

V čem by každá máma měla zůstat nad věcí?

Asi se z toho úplně nezbláznit, protože jsou unavené, vyčerpané, myslí, že to nezvládají. V životě už ale dokázaly hodně, daly život svému dítěti! Přála bych jim, aby vše zvládaly s chladnou hlavou.

V čem byste si přála zůstat nad věcí vy?

Nesnažit se být stoprocentně dokonalá, protože to nejde. Je lepší spokojená máma, a tím i spokojené děti a manžel, než ta, co má naklizený dům.

Do pořadu jste si jako pomocnici přizvala svou babičku. V čem vám v životě nejvíce pomohla? Co na ní nejvíc obdivujete?

Babičce je 94 let, takže ji mohu obdivovat ve všem. Hlavně jaká v tom věku je. Kdejaké padesátileté ženy nemají takový elán, odhodlání, radost ze života a energii jako ona. Ačkoli si myslím, že jsem dobrá kuchařka, s jejími zkušenostmi se to nedá srovnat, takže mi v pořadu Máma nad věcí pomáhá hlavně v tomto.

Jaká byste chtěla být ve věku své babičky?

Živá! (smích)

Jako malý kuchtík se představí i váš syn Kryšpín. Rád doma pomáhá, nebo ho musíte uplácet?

Pomáhá doma rád s vařením. Je pro něj skoro až svátost, když dostane do ruky nůž, čímž dostane zodpovědnost a důvěru. Samozřejmě ho při tom bedlivě pozoruju, ale je důležité v dětech budovat právě pocit zodpovědnosti a poskytnuté důvěry.

V čem je podle vás vaše máma jako máma nejlepší?

Že zvládla vychovat tolik dětí! Já mám dvě a mám pocit, že nezvládám vůbec nic. (smích)

Agáta Prachařová a její babička Olga Žilková Se synem Kryšpínem při natáčení

Jak byste popsala svůj styl výchovy?

Uvolněný s mantinely. Není to klasický styl výchovy, jaký jsme mívali my. Není tak striktní, ale dbám na to, aby měla mantinely, pravidla a režim, to je pro děti strašně důležité.

Co pro vás znamená být máma?

Je to něco, na co jsem ve svém životě nejvíc pyšná.

V čem je jiné vychovávat syna a v čem dceru? Vidíte v tom vůbec rozdíl?

Obrovský. Holky jsou na tu matku okamžitě napojené. Kluci mají svůj svět, ale holky si s mámou rozumí hned od narození. Navíc když Mia v roce rozlije mléko, jde si pro hadr a utře to. Kryšpín to v sedmi letech překročí a neřeší to. (smích)

Máte velkou rodinu, která drží pevně při sobě a tráví spolu spoustu času. Jaké to má pro vás výhody a nevýhody?

Výhody určitě v tom, že si navzájem pomáháme. Rád mi kdokoli pohlídá moje děti. Nevýhoda je ta, že zatím mám děti jen já, takže až se rozmnoží sourozenci, budu mít barák plný dětí.

Už jste si dvakrát prošla těhotenstvím. Je nějaká rada, kterou jste nevěděla, a za kterou byste byla jinak ráda?

Asi nepočítat dny, týdny ani měsíce do porodu, protože se to vůbec nezkracuje. Buďme rádi, že nejsme sloni, jejichž samice jsou těhotné dva a půl roku!

Co vám v těhotenství nejvíc pomohlo?

Mít důvěru ve svého porodníka.