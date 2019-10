Matky mě ukamenují, ale děti od dvou let patří do školky, míní Prachařová

Potkali jsme se tu na přehlídce sportovního oblečení. Jak se vám to dnes šlo?

Nešla jsem to, ale běžela. Holky tančily, já tančit neumím, tak jsem místo toho utíkala, jak mi poradila Lejla Abbasová.

Všimla jsem si, že se v poslední době hodně věnujete, co se týká sportů, surfování...

Myslím, že teď už mi to docela jde. Je to samozřejmě velmi náročný sport, věnuji se mu však už delší dobu, takže už jezdím i sama.

Surfing baví i vašeho syna Kryšpína. Je něco, co naopak podobně zaujalo dceru Miu?

Vaříme spolu. Mia dokáže ve dvou letech obalit řízky, je neskutečná. Také často navlékáme korálky a malujeme se umělohmotnými šminkami.

Myslíte, že dcera Mia bude po vás možná jednou i modelka?

Modelka nebude, protože bude malá po tatínkovi. Ale je taková hodně holčičí, to ano.

Jak si v současnosti užíváte života?

Momentálně se mám krásně, protože jsem se vrátila z dovolené a rozhodla jsem se, že už na žádnou dlouho nepojedu. Syn chodí do školy, takže už to jen tak nejde a teď si budeme doma užívat podzimu.

Chodí už dcera do školky?

Ano, myslím, že děti od dvou let už do školky patří. Možná mě mnohé matky ukamenují, ale já to vydržím. Děti se doma nudí, takže ano, dcera chodí občas do školky a je tam s ostatními dětmi šťastná.

Co vaše pracovní závazky?

Dnes jsem byla v televizi Óčko, kde moderuji pořad Shaker, teď jsem tady na přehlídce... Nebyla jsem tu asi čtyři měsíce, takže práce tak pomalu nabíhá. Uvidíme, co vše přijde.

Jak to nyní máte s manželem Jakubem Prachařem?

K tomu nebudu říkat vůbec nic.