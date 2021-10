Hanychová šla do reality show pro peníze. Kvůli soutěžícím brečela

„Mám problém s komunikací s ostatními. Mluví takovou anglicko-česko-moravskou tiktokeřinou a občas jim nerozumím a jsem z toho trochu ztracená. Je to těžké, myslela jsem si, že to bude mnohem jednodušší,“ prohlásila Agáta Hanychová během show ve zpovědnici.

Poprosila také ostatní, jestli jí můžou občas některá slova vysvětlit, a od té doby jí pomáhají. Soutěžící si podle ní asi myslí, že má výhody, třeba protože je starší nebo ví víc informací.

„Ale tak to není, mám stejné informace jako oni a naopak si myslím, že to mám těžší. Oni se mezi sebou nějakým způsobem znají. Úkoly, které tady děláme, jsou z jejich světa. Přijdu si tady jako mimozemšťan,“ řekla.

Influenceři v reality show Like House 2

Ještě před začátkem reality show se bývalá modelka na sociálních sítích přiznala, že nabídku na účast přijala kvůli penězům. Přestože dostala zaplaceno, může Like House 2 vyhrát stejně jako ostatní soutěžící a odnést si na konci milion korun.

„Vydělám tím peníze a pojedu s dětmi na dovolenou a vrátím jim to. Kdybych mohla vydělávat snadněji, tak tam vůbec nejdu. Takže ano, dělám to i proto, abych uživila svoje děti. Je to práce jako jakákoli jiná,“ svěřila se Agáta Hanychová fanouškům na Instagramu a dodala, že přesnou sumu neřekne, ale je to zajímavé číslo, jinak by do show nešla.