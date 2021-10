Hanychová po týdnu skončila v reality show. Šla jsem tam plná předsudků, říká

„Agáta Hanychová podle našich plánu opustila vilu Like House 2 ve středu večer. Na jejím odchodu jsme se domluvili už před začátkem show, nechtěli jsme ale tuto skutečnost veřejně prezentovat předem, aby neovlivnila ostatní soutěžící a nenarušila dramaturgii show,“ stojí v prohlášení Primy.

Odchod bývalé modelky a moderátorky z vily uvidí diváci příští středu na kanále Prima Show. Hanychová bude i nadále s tvůrci spolupracovat, bude komentovat večerní show.

„Ve středu večer jsem opustila vilu Like House. Vše bylo od začátku naplánované, ale slíbila jsem, že pro influencery a diváky to bude překvapení. Důvodem bylo, aby skutečnost, že vilu opustím po osmi dnech, neovlivnilo ostatní soutěžící v přístupu ke mně,“ řekla Hanychová s tím, že pobyt ve vile byl pro ni zajímavou zkušeností.

„Musím se přiznat, že do vily jsem šla plná předsudků. ‚Cože tohle mají být ty vzory pro naše děti?‘ říkala jsem si, ale teď musím říct, že jsem se šeredně pletla. Ve vile se tentokrát sešla skutečně pestrá směsice osobností, takže nuda to rozhodně nebude. Všem influencerům přeju hodně štěstí a pevné nervy. Budou to potřebovat!“ tvrdí nyní.

Druhá řada pořadu Like House

Agáta Hanychová se netajila tím, že nabídku na účast v reality show přijala i kvůli penězům. S mladšími influencery strávila jen pár dní a během jednoho z úkolů si od nich vyslechla, že je zlatokopka, odtažitá, arogantní, namyšlená a falešná. Mezi komentáři se objevil i jeden pozitivní, že je milující matka a manželka.

„Když jsem si přečetla, co si o mně myslí účastníci vily, tak mě to vlastně ani nepřekvapilo. Jen jsem myslela, že tam bude víckrát, že jsem stará,“ okomentovala soudy ostatních. „Třeba u mě na sociálních sítích hejty nejsou, protože přece jenom mě sledují starší holky, a ty se mezi sebou spíš chválí a podporují, než aby se hejtovaly. Přijde mi, že hejty jsou pro mladší generaci, což jsem tady viděla živý důkaz.“