Jdu do toho kvůli synovi a penězům, říká Hanychová o nové práci

„Vydělám tím peníze a pojedu s dětmi na dovolenou a vrátím jim to. Kdybych mohla vydělávat snadněji, tak tam vůbec nejdu. Takže ano, dělám to i proto, abych uživila svoje děti. Je to práce jako jakákoliv jiná,“ svěřila se Agáta Hanychová fanouškům na Instagramu a dodala, že přesnou sumu neřekne, ale je to zajímavé číslo, jinak by do show nešla.

Bývalá modelka a moderátorka prozradila, že účast v pořadu jí schválila maminka Veronika Žilková, která je z toho nadšená, i kamarád Pavel Novotný, se kterým se o všem důležitém radí. Nadšený je také její syn Kryšpín.

„Bude to výzva! Musím vydržet bez svých dětí s jinými dětmi. Nikoho z influencerů, kteří nastoupí se mnou do vily, neznám. Zato můj desetiletý syn Kryšpín je zná všechny a řekl, že do Like House prostě musím jít. Navíc mým hlavním zdrojem příjmů je teď Instagram a tahle show k sociálním sítím patří. Nepotřebuju vyhrát, nemám připravené žádné zbraně. Spíš se budu snažit ostatním pomáhat,“ prohlásila.



Problém s účinkováním v reality show nemají ani tatínci jejích dětí Miroslav Dopita a Jakub Prachař. Jelikož mají střídavou péči a Agáta Hanychová stráví ve vile vždy jen pět dní v týdnu, bude o syna a dceru postaráno.

„Jsem máma a šoubyznys je moje práce. Dostala jsem nabídku jít do Like Housu a ukázat, že sociální sítě nejsou jen doména těch nejmladších. Vím, kde je moje místo a svoje děti miluju nejvíc na světě. To ale neznamená, že jako máma musím sedět doma za pecí a fňukat, že se už nemůžu prát o svoje místo na slunci. Mámy jsou dneska mezi vrcholovými sportovci, mezi politiky a vedou velké firmy. Jiné mají dvě práce a jako samoživitelky dokážou táhnout celou rodinu,“ napsala na Instagramu.

„Tenhle svět už dávnou nepatří jen chlapům a ruku na srdce: psali byste nějakýmu chlapovi, že když má děti, nemůže dělat práci, která ho baví a zároveň živí jeho děti? Moje práce je šoubyznys a dělám ho naplno, jako všechno, do čeho se pustím. Ti z vás, kteří mě znáte, víte, že jsem uragán. Možná nejsem dokonalá, ale vždycky jsem to já. Budu radši, když mi budete fandit a podporovat za to, jaká jsem, než abyste mě milovali za to, jaká nejsem,“ dodala.

Soutěžící v show Like House 2

První řada reality show Like Hose se vysílala letos na jaře a vyhrál ji influencer Jenis, který si odnesl půl milionu korun. Ve druhé řadě, která na novém kanálu Prima Show startuje 25. října, se kromě Agáty Hanychové představí Tereza Koubková alias Holka z Letné, Tadeáš Kuběnka, Samuel Samake, Kristal Shine, Jakub Smrek alias FreeScoot, Ela Yababy a Sebastian Šikl, který má přezdívku Vyslovuje se to mem.

Dění ve vile zpestří i celá řada hostů z řad zpěváků, herců, sportovců, influencerů a dalších veřejně známých osobností.