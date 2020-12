Bývalá primátorka Prahy Adriana Krnáčová bojuje s rakovinou

„O rakovině prsu jsem se dozvěděla tak, že jsem šla ke svému lékaři s tím, že mě bolí pravé rameno. Nemohla jsem hýbat rukou při sportu. Pozval mě na ultrazvuk a tam mi řekli, že se mám urychleně objednat na vyšetření, že to nevypadá dobře,“ popsala Adriana Krnáčová v rozhovoru pro Blesk.cz Premium.



Kvůli nemoci přišla o prso, což považuje za jednu z těch menších ztrát. „Přišla jsem o ňadro, ale to je to nejmenší. Člověk musí bojovat a musí to přežít. Část procesu uzdravování je v hlavě,“ říká.

Podle Krnáčové o její nemoci vědělo v létě už i její okolí a bývalí kolegové z hnutí ANO, se kterými přerušila kontakt.

„Nechtěla jsem tím obtěžovat lidi kolem a nedokázala jsem o tom s nikým mluvit. Stačí, když tím byla zatížena má rodina a partner, kterým moc děkuji,“ dodala Adriana krnáčová, podle které je vše zatím na dobré cestě. „Čeká mě ještě další měsíc a půl ozařování preventivního charakteru. Doufám, že už se to nevrátí,“ dodala.

Adriana Krnáčová byla v letech 2014 a 2018 primátorkou Prahy. Pražskou zastupitelkou se stala po volbách v říjnu 2014. Před vstupem na pražskou radnici byla náměstkyní ministra vnitra a vedla českou pobočku Transparency International.



V dubnu 2018 oznámila, že na podzim nebude kandidovat v komunálních volbách. Doplnila, že zůstane jen řadovou členkou hnutí ANO.



