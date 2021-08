V hokeji fandím vždycky slabším, takže Slovákům, říká Adrian Jastraban

Cítíte se jako Čech, Slovák, nebo Čechoslovák? Nebo to neřešíte?

Celý život se cítím jako Čechoslovák. Když se země měla dělit, byl jsem z toho zmatený a rozčarovaný. Dnes jsem rád, že se to stalo, protože se vyčistil stůl.

Jak to myslíte?

Ustaly ty kecy zkraje devadesátých let, že Češi dluží Slovákům nějaký poklad. A naopak že Slováci jsou reptající bačové a přítěž prosperujícího českého průmyslu. Krásný moment nastal, když teď Česká republika byla v obtížné diplomatické situaci kvůli kauze Vrbětice. Slovensko vyjádřilo solidaritu tím, že vyhostilo tři ruské diplomaty. Zahřálo mě to u srdce. Jsem Čechoslovák hrdý na to, že mám přesah na obě strany. Pořád se samozřejmě o Slovensko zajímám. Je taky fajn, že když tam teď přijedu, nemusím se bát, že mám pražskou espézetku. A když jsem naopak s mamkou v českém supermarketu, nestydím se, že mluví slovensky. Lidé mi pak dokonce přijdou přátelštější. Skoro každý druhý má na Slovensku známé nebo příbuzné. Pro mě je nejtěžší, když Češi a Slováci hrají hokej.