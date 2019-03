S dietami jsem začala už v pubertě, přiznala Adéla Gondíková

„Už to skoro vypadá, že beru jenom role, kde mi obléknou plavky,“ přiznala s úsměvem Adéla Gondíková, která si v poslední scéně muzikálu Kvítek mandragory zahaluje plavky lehkým županem.

„Kostýmní výtvarník Roman Šolc prostě ví, že s přibývajícím věkem nechci v plavkách vypadat na jevišti trapně, takže ten župánek vítám a společně jsme to tak doladili,“ uvedla herečka s tím, že v plavkách na jevišti vystupovat musí, aby divákovi dala ještě víc najevo, že si jako hrdinka užívá ukradené peníze v tropickém ráji.

Dietu do plavek Gondíková naštěstí držet nemusela, protože díky pracovnímu kolotoči má stále figuru bez nadbytku tuku. Během zkoušení muzikálu Kvítek mandragory herečka zkoušela i představení v divadle Palace a účastnila se projektu Roztančené divadlo, který měl finále v půlce března ve Švandově divadle.

„Moc ráda tančím. Navíc jsem slíbila už hodně dávno, že budu na tomto projektu spolupracovat, takže jsem chtěla svému slibu dostát,“ přiznala Gondíková, která ze všech tanců nejvíce miluje sambu.



A jak to má herečka s dietami? „Začala jsem s nimi už hodně dávno, když mi v pubertě narostl zadek, aspoň jsem si to tehdy myslela. Ráno jsem snědla jeden knäckebrot, v poledne pak dva a večer zase jeden. Pila jsem jen čaj a hmotnost se vůbec nehýbala. Pak jsem jednoduše vyrostla, bylo mi dvacet a samo to splasklo. Určitě v tom byl hlavně pohyb a to, že jsem hubnutí přestala řešit,“ dodává Gondíková.