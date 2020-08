Díky Jirkovi si žiju jako princezna, chválí manžela Adéla Gondíková

Do rodiny vám nedávno přibyl nový přírůstek – štěně zlatého retrívra. Jak se sžíváte?

Je ze mě oddaná psí máma. Nikdy jsem psa neměla, ani jsem po něm netoužila, ale dcera mě přesvědčila. Pak jsme společně „zaklekly“ na Jirku – a bylo to. Dneska doma máme čtyřměsíční Maybe a je to totální láska, což jsem nečekala. Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata, to je taková krása a radost! A samozřejmě taky trochu strach – dneska jsem ji kvůli práci musela dát do psí školky, doma nikdo nebyl, já ji nechtěla nechat samotnou a strašně mi bušilo srdce. Žaludek jsem měla jako na vodě a bála se, že bude kňučet. Bylo to vlastně podobné, jako když jsem kdysi do školky vedla Nelinku, a pak čtyři hodiny chodila kolem baráku, jestli náhodou nebude plakat… Byla vysmátá a v pohodě. No, a úplně stejně je na tom teď Maybe. Pán z psí školky, který je velmi chápající a vstřícný, mi posílá videa, jak si hraje s ostatními pejsky, baští a vesele běhá. Dost se mi ulevilo.