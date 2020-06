Adam Vojtěch: V období krize mě žena nevídala, chodil jsem domů ve tři ráno

„Hudba je pro mě typ relaxu. Každý má něco. Někdo maluje, někdo běhá, já hraji na piáno. Baví mě improvizace, zkouším vlastní tvorbu, ale rád si zahraji i písně od Eltona Johna, Beatles a dalších mých oblíbených kapel a zpěváků,“ řekl Adam Vojtěch v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.



„Většinou u toho nezpívám. To dělám hlavně s kapelou, kterou mám doma v Budějovicích. Když je člověk na pódiu s kapelou, tak nemyslí na chvíli na pracovní věci a starosti, na které myslím jinak prakticky 24 hodin denně,“ popisuje Vojtěch.

Období koronavirové krize bylo pro ministra zdravotnictví jednou z nejtěžších životních zkoušek. „Člověk toho už zažil za ty dva a půl roku na této pozici hodně, ale přece jen... Má žena Olga mě téměř neviděla, chodil jsem domů ve tři ráno, vstával v pět. Spal jsem dvě tři hodiny denně, bylo to trošku náročné. Teď je to už trochu lepší, domů chodím třeba v jedenáct večer. Žena je tolerantní. Nebylo to pro ni jednoduché, ale podpořila mě stejně jako moji rodiče. Ty jsem neměl po celou dubu možnost v Budějovicích navštívit. Byli jsme v kontaktu na telefonu,“ vysvětluje.

Adam Vojtěch se stal v nelehkém období jednou z hlavních tváří satirických koláží Tomáše Břínka alias TMBK. Co na to říká? „Koláže týkající se koronaviru budou jednou hezká vzpomínka. Až budu dědečkem, budu je ukazovat vnoučatům. Ty koláže jsou často dost vtipné,“ míní.

V závěru rozhovoru zavzpomínal ministr zdravotnictví i na období své účasti v pěvecké soutěži SuperStar. „Objevil jsem se v druhém ročníku soutěže v roce 2005. Byl to tehdy naprostý fenomén a něco nového. Říkal jsem si, že když už dělám muziku, zkusím to. Doufal jsem, že pak budu moci vydat vlastní desku. Což se nakonec podařilo,“ vzpomíná.



Adam Vojtěch dostal v průběhu soutěže přezdívku partnera slavné panenky Barbie jménem Ken. „Myslím, že ji vymyslela tehdejší moderátorka SuperStar Vlaďka Něrgešová. A táhne se to se mnou víceméně do dneška,“ dodává se smíchem.

VIDEO: Adam Vojtěch v soutěži Superstar (2005):