Chci se více věnovat ženě, v plánu je i založení rodiny, říká Adam Vojtěch

„Byly to tři roky dost náročné práce. Prakticky od rána do večera člověk trávil v zaměstnání a téměř neviděl své blízké, poslední půlrok to pak bylo nejvíce intenzivní. Zhodnotil jsem, že situace uzrála k tomu, dát prostor někomu dalšímu. Jsem rád, že jsem dostal tu příležitost a měl možnost vést rezort zdravotnictví. Myslím, že se nemám za co stydět,“ řekl Adam Vojtěch v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

23. září 2020

Velmi ho prý potěšilo, že po oznámení svého odchodu dostal stovky zpráv od mnoha lidí, napříč odbornou veřejností. „I když ve mně byly pocity smutku a také jsem uronil pár slz, takový je život a taková je politika. Nakonec převáží úleva a pozitivní pocit z vykonané práce,“ svěřil se exministr.

Největší oporou mu po celé tři roky práce na ministerstvu byla jeho manželka. „I pro ni to bylo velmi náročné období, cítila všechen ten tlak a vše se mnou prožívala. Myslím, že je nakonec ráda, že to takto dopadlo a že bude mít možnost trávit se mnou více času. Určitě je v plánu i založení rodiny. Na to doteď skutečně nebyly úplně myšlenky. Až bude větší klid a život se mi vrátí do normálních kolejí, je to další výhled do budoucna,“ pokračuje Vojtěch s tím, že se těší na věci, které lidé vnímají jako běžné.

„Těším se na to, až se potkám s přáteli a budu se moci více věnovat své ženě. Myslím si, že jsou to všechno věci, které lidé vnímají jako obyčejné. Ale pro mě to bylo v posledních letech vždy spíše něco svátečního. Těším se i na pořádný spánek. Poslední tři roky jsem každý den vstával v pět ráno, v šest už jsem byl v práci. Domů jsem se vracel většinou v deset, jedenáct, někdy i později,“ říká Adam Vojtěch.

Muzikantovi chybělo také to, že se kvůli pracovnímu vytížení téměř nemohl věnovat hudbě. „Říkal jsem kolegům z kapely, že by bylo fajn se znovu potkávat trochu více a někde si zahrát,“ těší se.



„Chtěl bych všem vzkázat, že moc děkuji za jejich podporu. Ty tři roky byly velkou zkušeností do dalšího života,“ dodává Adam Vojtěch.



VIDEO: Adam Vojtěch - videoklip Declaration: