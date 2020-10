Zazpíval jsem si a hned z toho byla kauza, říká Adam Vojtěch

„Byl jsem panem Krausem a jeho kolegy požádán, jestli bych v talkshow zazpíval jednu píseň. Nějací novináři, nebo takzvaní hejtři, se toho okamžitě chytli a řešili, jak je možné, že jsem zpíval, když je to zakázané. Tak to není. Zakázané jsou koncerty, kde se převážně zpívá. Zpíval jsem dvě minuty na základě žádosti a hned z toho byla kauza,“ postěžoval si Adam Vojtěch v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou.



Bývalého ministra zdravotnictví nahradil na jeho postu epidemiolog Roman Prymula. „Důvodů mého odchodu bylo více. Jak osobních, tak částečně i zdravotních. Manželka také nebyla šťastná. Žila tři roky téměř sama a vídala mě večer v jedenáct, ve dvanáct hodin. Ve čtyři ráno jsem zase odcházel. Po mnoha úvahách jsem se proto rozhodl, že předám kormidlo dál,“ popisuje Vojtěch.

V posledním půlroce neřešil jako ministr zdravotnictví s kolegy nic jiného než covid-19. „Často jsme dělali věci prakticky na zelené louce, na koleni. Stavěli jsme celý systém testování a podobně. Bylo to velmi náročné. Skončil jsem dokonce na kapačkách,“ vzpomíná a vyzývá k dodržování pravidel, hygieny a nošení roušek.

„Situace je dosti vážná. Jediná možnost, jak to zvládnout, je, že všichni budeme dodržovat pravidla a táhnout za jeden provaz. Pan profesor Prymula je člověk trochu jiné nátury, než jsem já. V tuto chvíli je to správné řešení. Opatření, která jsou, nejsou určitě nijak populární, ale z mého pohledu jsou správná. Doufám, že budou účinná, přivedou kýžený efekt a budeme časem zase moci žít plus minus normální život bez roušek,“ věří Vojtěch. Doufá také, že sám se brzy bude moci vrátit nějakým způsobem k milované muzice.

„Přes léto tolik příležitostí nebylo, jen pár svateb s kapelou. S hudbou jsem začínal už na gymplu v Budějovicích. Spolužák, dnes herec a režisér Jirka Mádl, se kterým jsem seděl v lavici, psal texty a já muziku. Po škole jsme se vždycky sešli a dělali spolu písničky. Pak přišel druhý ročník SuperStar, přihlásil jsem se a díky tomu jsem dostal smlouvu s vydavatelskou společností a nahrál vlastní desku,“ dodává Adam Vojtěch s tím, že na jaro či léto příštího roku plánuje charitativní koncert.



Celý rozhovor s bývalým ministrem zdravotnictví můžete sledovat v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou na ÓČKO STAR. Premiérově ve čtvrtek v 17:00, v reprízách v sobotu v 11:00 a v neděli v 18:00.