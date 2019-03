Nechci to moc komentovat, říká Miss Spergerová o vztahu s Mišíkem

Jak se cítíte po boku nejkrásnější ženy Česka?

Mišík: Já se cítím skvěle. Ale myslím si, že je to i z jiných důvodů než proto, že je krásná.

Spergerová: To mě od Adama moc těší, tak milá slova. Je to pro mě poprvé být na takovéto akci a moc jsem se těšila.

Takže jste tu jako nový pár?

Mišík: Já bych to nechal bez komentáře.

Spergerová: Trochu jsem z toho měla strach, že se nás budou ptát lidi, proč vlastně jsme přišli spolu. Ale opravdu jsme kamarádi. Takže ani já to nechci více komentovat.

Přišel jste na akci podpořit někoho konkrétního, nebo už je to tradice a chodíte sem každoročně?

Mišík: Každoročně jsem se tady úplně neobjevoval. Ale párkrát jsem tady už byl. Přeci jen hudba je něco, co je mému srdci nejbližší. Tak to jdu okouknout, co je nového a těším se na to.

Kdo byli vaši favorité?

Mišík: Já to úplně nerad prozrazuji, myslím si, že to není úplně fér. Tak jsme se nechali překvapit. Ale o ty ceny ve finále nejde. Samozřejmě neříkám, že to člověka nepotěší, ale myslím si, že to je až ta vedlejší věc. Je fajn, že tu člověk potká spoustu lidí, kolegů. To je na té akci nejlepší.

Je to váš cíl dostat se na ceny Anděl s nějakým vaším klipem, nebo jako interpret roku?

Mišík: Úplně ne, abych pravdu řekl. Jak říkám, ty ceny jsou něco, co člověka potěší, protože vás ocení nějaká komunita muzikantů. Ale to by neměla být ta primární motivace.

