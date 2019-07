Módní masáž z Varů: Zhubl jsem 17 kilo a všechno je mi velké, říká Kotek

VÝBĚR OBLEČENÍ

Já jsem vyrazil do Varů jen na jeden den za účelem tiskové konference a za účelem koncertu, který za chvíli začne. Je to taková zajímavá situace, kdy to musíte vyladit, abyste byl zároveň rocker, ale zároveň na tiskové konferenci nebyl úplně otrhaný. Takže jsem zvolil košili, kterou jsem si tedy pořídil dnes. Nestihl jsem vyprat všechny svoje super košile a taky jsem zhubl asi sedmnáct kilo a všechno je mi velké. Zvolil jsem takový vzor, který je prudce elegantní, ale zároveň krutě rockerský.

Pod košilí mám ještě tričko. To je z velmi praktických důvodů, protože košile je světlá, je velké horko a moje potní žlázy jsou výkonné a vydávají docela dost tekutin. Takže jsem se poučil z minulých let, kdy jsem tričko pod košilí neměl a potní koláče sledovanosti vyletěly až do těch sledovaných míst, za což jsem byl pranýřován módní policií.

Dále mám na sobě černé kalhoty, také prudce elegantní a dnes koupené, protože jsem nestihl vyprat. Jsou trošičku slim, nebo straight fit se tomu teď říká. Ty jsou opatřeny i páskem.

Nemám kraťasy, protože mi bylo řečeno, že jak jsem zhubl, vypadá to, jako by z dvou konví trčely dvě párátka. Takže proto jsem si vzal dlouhé kalhoty, i když je to v tom horku strašné.

DOPLŇKY

Můžete si všimnout, že za pasem mám šátek. To je teď pro mě typické, nosím ho a utírám si do toho ruce, když jsem na nějakých veřejných záchodcích a nelíbí se mi tam místní ručníky. Zároveň ho nosím, když jedu na motorce – dávám si ho kolem krku. Někdo mi řekl, že ten šátek za pasem je určité vyjádření gayů, jestli jste aktiv, nebo pasiv. To jsem netušil, ale z toho důvodu ho nenosím.

Další doplněk, který mám na sobě, jsou tyto brýle. To jsou takzvané benzínkové. Nekupuji si žádné drahé brýle, protože vždy je zničím. Těchto benzínkových brýlí, přesně těchle typů, mám už asi sedmnáct. Dal jsem si předsevzetí, že pokaždé když přijedu na pumpu a budou tam mít tyhle brýle, koupím si je, protože mi na můj vyhlazený obličej sedí.

VÝBĚR OBUVI

Mám Converse botičky, to je taková klasika, která neurazí, ale zároveň nedojme.

VLASY

Vousy mám zastřižené lehce. Účes je lehce dobový, protože momentálně točím Marii Terezii, takže musím hledat kompromis mezi rockerem a arcivévodou, což není úplně jednoduché.