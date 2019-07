Módní masáž: Jsem adept do módního vězení, říká Dejdar v tričku od Plíškové

Výběr oblečení

Dnes jste mě zastihli, dá se říct „v negližé“. Já normálně nosím boty Dolce & Gabbana, džíny Philipp Plein, košili Versace. Sako to bývá Dior, nebo něco takového. Ale dnes jsem sportovně, protože jdu rovnou z tenisu. Jo, mám trencle Under Armour.

Speciální kousek

Tričko je z exkluzivní kolekce Karolíny Plíškové. A protože jsem ho měl, tak se mi velice dařilo na tenisovém turnaji, vstoupil totiž do mě její duch a vedlo mi to ruku. Fantastická esa jsem dával, My jsme jí vlastně poslali takovou zprávu na Wimbledon, protože jsme hráli v týmu s Kubou Kohákem a ještě s Honzou Kollerem. Kdyby jste přišli jindy, budu na módní policii. Dnes jsem už rovnou v módním vězení, ale já to beru, mně to nevadí.

Výběr obuvi

Boty jsou dobré, ty jsou od Adidas. To mi dokonce pochválil i jeden sběrač míčků na kurtu.