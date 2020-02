Na červeném koberci na hudebních cenách Brit Awards se to hemžilo podivnými outfity celebrit. Mnohým šlo hlavně o to, aby šokovaly. Zatímco raperka Lizzo se stylizovala do mléčné čokolády, americká zpěvačka Billie Eilish byla značkově oblečená od hlavy až po nehty.

Autor: Koláž iDNES.cz