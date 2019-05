Každoroční velkolepý kostýmní galavečer, který se koná v Metropolitním muzeu umění, se letos nesl v duchu teatrálnosti. A celebrity to pojaly opravdu stylově a originálně. Letošní šaty a kostýmy předčily ty z minulých ročníků. Lady Gaga se málem svlékla do naha, Kardashianová vypadala, jako by vylezla z vody.

Autor: Koláž iDnes.cz