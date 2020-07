Dělíte život na to, co bylo před nehodou a co po ní?

Trochu ano. Tahle zkušenost mi dala hodně, některé věci vnímám jinak. Například mě pokaždé těší, že můžu vyjít ven, na vzduch. Taková obyčejná a přirozená věc, kterou každý den děláme běžně, vám po devíti měsících v nemocnici začne připadat vzácná. Ceníte si jí.