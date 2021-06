Konec kulturně irelevantních sexy andílků. Victoria’s Secret mění strategii

Směs nových tváří a ambasadorek tohoto luxusního prádla je pestrá ve všech směrech. Nechybí Indka, transgender modelka či boubelka.



Ještě v minulém desetiletí značka Victoria’s Secret vybírala pro své módní přehlídky jen velmi útlé modelky s bujným poprsím, které musely splňovat přísná kritéria ideálu krásy.

Mladá generace však přestává tento typ tělesné kultury obdivovat a začala proto v posledních letech společnost kritizovat. Prodeje spodního prádla celosvětově klesají a vedení se nyní rozhodlo jednat. Myslí si, že uspěje s moderní rozmanitostí.



Novými oficiálními tvářemi značky jsou herečka Priyanka Chopra Jonasová, fotbalistka lesbička Megan Rapinoeová, súdánsko-australská modelka Adut Akechová, lyžařka Eileen Guová, brazilská transgender modelka Valentina Sampaio, plnoštíhlá modelka Paloma Elesserová a novinářka Amanda de Cadenetová.

Společnost upouští také od označení „andílci“ (Angels), které pro své sexy štíhlé modelky používala. Na otázku, zda se někdy andílci vrátí, výkonný šéf značky Martin Waters odpověděl, že to momentálně nevnímá jako kulturně relevantní.

29. listopadu 2019

„Svět se měnil a my jsme na tuto změnu zareagovali příliš pomalu. Bylo nutné, abychom nebyli obrazem toho, co chtějí muži, ale musí nás zajímat hlavně to, co chtějí ženy,“ dodal.



Pro Victoria’s Secret pracovaly v minulosti nejslavnější modelky světa včetně slavných Češek Evy Herzigové, Karolíny Kurkové či Daniely Peštové. Do portfolia značky patřila i Miranda Kerrová, Naomi Campbellová, Heidi Klumová, Gisele Bündchenová, Tyra Banksová, Adriana Limová, Chanel Imanová, Helena Christensenová, Gigi a Bella Hadidovy, Cara Delevingne a mnoho dalších slavných topmodelek.