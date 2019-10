V kampani Victoria’s Secret je poprvé v historii plus size modelka

„Nikdy bych nevěřila tomu, že se jednou objevím na plakátech vedle supermodelek, které odmalička obdivuji,“ řekla pro pořad E! News plus size modelka Ali Tate Cutlerová, která se objevila v reklamní kampani Victoria’s Secret v rámci její spolupráce se značkou Bluebella.



Poprvé v historii se tak značka Victoria’s Secret rozhodla využít pro propagaci spodního prádla modelku s velikostí 44.

„Myslím si, že značka jde správným směrem, když poslouchá zákazníky, kteří chtěli již dlouho vidět v reklamách více žen různých tvarů a velikostí,“ dodává Cutlerová, která má 65 kilogramů a pyšní se mírami 91-84-112.

V kampani značky luxusního prádla Victoria’s Secret se nedávno poprvé objevila transgender modelka, Brazilka Valentina Sampaio (22). Marketingový ředitel Ed Rezek (71), který angažování transgender a plnoštíhlých modelek coby andílků kritizoval, oznámil letos v srpnu konec ve firmě.

Hlavní marketingový ředitel společnosti L Brands, pod kterou spadá i značka Victoria’s Secret, Razek v minulém roce prohlásil, že by transgender nebo plus size modelky do reklamní kampaně nikdy nezahrnul. Za to sklidil kritiku a později se omluvil.

Podle výkonného ředitele L Brands Leslieho Wexnera ukončil Razek své působení ve firmě a odešel do penze, píše se podle deníku New York Times v oznámení všem zaměstnancům společnosti.

Právě Ed Razek měl posledních patnáct let hlavní slovo při výběru modelek na každoroční prestižní přehlídku spodního prádla spojenou s hudební show. Pro reklamní kampaně značky angažoval v minulosti mnoho známých modelek, mezi nimi například i Tyru Banksovou či Gisele Bündchenovou.

VIDEO: Ali Tate Cutlerová v kampani pro Victoria’s Secret & Bluebella: