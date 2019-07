Chci vidět pihy, nařídila vévodkyně Meghan coby šéfka módního magazínu

Meghan měla na starosti výběr obálky, fotografů, ale také osobností uvnitř magazínu. Manželka prince Harryho zvolila patnáct žen, které podle ní „tvoří změny a nebojí se překonávat překážky“.

Kromě Michelle Obamové jsou to například novozélandská premiérka Jacinda Ardernová, herečky Jane Fondová, Jameely Jamilová a Salma Hayeková, modelky Adwoa Aboahová a také aktivistka a bojovnice za ochranu klimatu Greta Thunbergová.

Vévodkyně, která je na mateřské dovolené, doufá, že čtenáře inspirují témata zaměřené na „hodnoty, příčiny a lidi, kteří dnes ovlivňují svět“.

Během focení známých žen, o které se postaral uznávaný módní fotograf Peter Lindbergh, měla Meghan požadavek, aby vše bylo co nejpřirozenější a byly vidět i pihy.

„Posledních sedm měsíců bylo hodnotným procesem při úpravě a spolupráci s Edwardem Enninfulem, šéfredaktorem britské edice Vogue, abychom vytvořili nejčtenější číslo roku a zaměřili pozornost na hodnoty, události a lidi, kteří dnes hýbou světem,“ uvedla vévodkyně na sociálních sítích.

Je to poprvé za 103 let, co se šéfování britské verze magazínu ujal někdo v roli „hosta“. V jiných jazykových mutacích je to docela běžné.



Královské poprvé v módním časopisu má za sebou i Meghanina švagrová Kate. Manželka prince Williama se v roce 2016 objevila na obálce. Bylo to k 100. výročí magazínu.