Bolest a strach o něj už nikdy neodejde, říká Kašáková o vzácné nemoci syna

Modelka a miss si myslela, že ty horší chvíle v životě si vybrala už tehdy, když ji její matka narkomanka jako čtyřleté dítě spolu s jejím bratrem Karlem nechala v taxíku a opustila je. Veronika Kašáková vyrůstala v dětském domově a toužila po rodině.

Sen se jí splnil, když se jí narodil syn Matyáš. Jen pár dní po narození však chlapečkovi diagnostikovali vzácnou metabolickou vadu, fenylketonurii. Nesmí jíst nic, co není bezlepkové, bezlaktózové a nízkobílkovinné.

„Nahlížím na to jako na nějaké poslání, kde se máme zamýšlet nad stravou. To, že nemůže maso a různé potraviny, není možná tolik na škodu. Pro rodiče je to samozřejmě náročné, je to hodně o počítání všeho a vážení,“ popisuje Kašáková pro pořad Showtime.

„Žádná chřipka pro nás není obyčejná jako u jiných dětí. Ale pořád si říkám, že se můžu mentálně nastavit tak, že to zvládneme snadno a lehce. Nebudu se naopak přiklánět k tomu, že je to strašná, ošklivá a nezvladatelná situace,“ říká modelka s tím, že její syn je veselý a úžasný člověk.

„Každý den mě přesvědčuje o tom, že vůbec není čeho se bát. Ta bolest a strach o něj přesto už nikdy neodejde. Učím se ale netrápit se něčím, co nelze změnit,“ říká.

„Naopak to vnímám tak, že v mém životě bylo a je mnoho milníků, které jsem nemohla ovlivnit, jako například mé dětství. Snažím se v tom jako každá máma hledat něco pozitivního. Můj syn je pro mě výjimečný,“ dodala modelka.

Veronika Kašáková se narodila se 6. listopadu 1989 v Praze. Od čtyř let žila v Dětském domově ve Vysoké Peci. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Mostě, obor předškolní a mimoškolní pedagogika.

Po dovršení plnoletosti pracovala nejprve jako vychovatelka v dětském domově, později jako odborná chůva v domácnostech dvou rodin. Po odchodu do Prahy vyzkoušela práci asistentky a poté hypoteční poradkyně.

Než se v roce 2014 dostala do finále České Miss, byla učitelkou v mateřské školce. Pracuje jako příležitostná modelka. Žije s partnerem Milanem Sovadinou.