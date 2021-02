Modelka Veronika Kašáková je maminkou. Ukázala fotku z porodnice

„Ahoj světe, internete. Konečně jsem tu mezi vámi, narodil jsem se 16. 2. 2021. Jmenuji se Matyáš a těšil jsem se na vás, dával jsem si malinko na čas, pekl jsem se do krásy, abych se mamince a tatínkovi líbil. Maminka vytlačila 4,210 kg a 53 cm obrovské lásky. Je statečná a táta se mi taky moc líbí. Tak já jdu chrnět, byla to fuška,“ napsala novopečená maminka na Instagramu k společné fotce.

Modelka, která je známá také tím, že společně s bratrem Karlem Kašákem vyrůstali v dětském domově, se na novou roli maminky moc těšila. „Jako prvorodička cítím, že to všechno bude nové, říkám si, jestli to zvládnu, jaké to miminko bude. Je to opravdu jiný stav v tom, že emoce lítají nahoru a dolu. Samozřejmě se strašně těším. Snažím se to nějak představovat, ale narodí se osobnost, kterou člověk dopředu neví. Takže jsem otevřená všemu a všechno přijímám,“ řekla v prosinci 2020.

Dodala, že má kolem sebe dost čerstvých maminek a těhotných kamarádek, a tak neměla nouzi o nejrůznější rady a názory ohledně mateřství.

„Informací i rad, které častokrát přišly i nevyžádané, bylo mnoho. Pak se i objeví strach, aby to bylo tak, jak bych si přála. Znovu se ale vždycky zastavím a říkám si: Veroniko, ještě tam nejsi, řeš to, až to přijde. Takže se nechci strachovat, protože to třeba bude pohodář po mámě a bude spát pořád,“ řekla před třemi měsíci.