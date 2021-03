Zhroutil se nám svět. Miss Kašáková promluvila o vzácné nemoci syna

„Je to několik týdnů, kdy se nám zhroutil celý náš svět. Matyášek trpí dědičným onemocněním metabolismu. V nemocných játrech mu nefunguje enzym, který štěpí jednu z aminokyselin, takzvaný fenylalanin. Aminokyseliny jsou obsažené v bílkovinách, které přijímáme v jídle. Proto pacienti s PKU nemohou jíst téměř žádné bílkoviny, tím pádem téměř žádné normální jídlo – fenylalanin by se jim ukládal v těle a došlo by k nevratnému poškození mozku a tedy k těžké mentální retardaci. PKU nelze vyléčit,“ napsala Kašáková na Instagramu.

Pacienti jsou odkázáni na striktní celoživotní nízkobílkovinnou dietu. Modelka s partnerem Milanem Sovadinou jsou takzvaní zdraví přenašeči tohoto onemocnění. Což netušili a jejich spojením vznikla pětadvaceti procentní pravděpodobnost, že se u jejich dítěte nemoc projeví.

„Skončila jsem v péči psychologů, nemohla jsem uvěřit, že o mém vysněném chlapečkovi někdo mluví jako o pacientovi, nemocném dítěti či trpícím závažným nevyléčitelným onemocněním. Poslední dny mám v mlze a dlouho jsem doufala, že se z té noční můry probudím. Díky bohu mé vlastní obviňování a otázka proč zrovna on střídá pomalu, ale jistě přijmutí a nabírání síly,“ svěřila se finalistka České Miss 2014.

„Bojím se, rouhám se, propadám panice a taky brečím hodiny v kuse, přesto cítím tu největší sílu světa, kterou v sobě mám. Vím, že spolu dokážeme hnout vesmírnými silami. Pořád máš můj milovaný synu vyhráno, máš milované rodiče, kteří pro tebe udělají všechno na světe. I já jsem přemýšlela, že kdybych si měla vybrat mezi mým životem a tvým, volila bych vždy ten tvůj. Protože jsi a budeš navždy bezmezně milován. Navždy!“ dodala s tím, že pro oba rodiče je Matyáš zdravý chlapec, který si vybral jen speciální cestu a těší se, co se díky němu zase nového naučí.