Oddělené ložnice, to by u nás doma nebyla dobrá cesta, říká Tereza Maxová

Máte dobré spaní?

Ano mám. Protože vodím děti do školy, tak vstávám každý den dost brzy. Jen dnes mě kvůli rozhovoru zastoupila moje dcera Mína, která vypravila své sourozence do školy.

V jaké poloze obvykle usínáte?

V poloze „ležícího střelce“.

Máte s manželem Burakem oddělené ložnice?

To ne. Vidíme se málo. Takže oddělené ložnice, to by u nás doma nebyla dobrá cesta.

Kde na světě se cítíte nejvíce jako doma?

Určitě v Čechách. Podle mě si domov člověk vozí uvnitř sebe samotného stále s sebou. Když jsem žila v zahraničí, tak jsem si vždy s sebou vozila české knížky, českou hořčici... (smích). I když jsem byla daleko, pořád jsem byla tou českou holkou. Jsem velký patriot.

Jak dlouho vám trvá se ráno vypravit?

Jako matka tří dětí jsem zvyklá se vypravit ve spěchu. I na módních přehlídkách se modelky chystají a převlékají velmi rychle.

Jaký byl váš největší trapas na přehlídkovém mole?

Těch bylo. Největší ostuda je, když člověk z mola spadne. To se mi podařilo na přehlídce, kde jsme všichni dostali tmavé brýle, a já neviděla na konec mola. Spadla jsem tam mezi novináře, kteří mi pak pomohli se dostat zpátky nahoru.

Máte ráda rychlou jízdu autem?

Jezdím ráda, ale rychle ne. Jsem opatrná řidička. Pokuty za rychlost nedostávám. Když nějaká občas přijde, tak doma pečlivě vyšetřuji, kdo v ten den auto řídil. Většinou je to manžel.

Máte ráda českou muziku?

Ano. Poslouchám rádio v autě, když vozím děti ráno do školy.

Nedávno jste se s rodinou přestěhovala zpátky do Česka...

Nejvíc to do Česka táhlo mě. Manžel to vycítil a rozhodl proto, že se přestěhujeme a budeme zde trávit více času. Docela často jsme však také v Turecku v Istanbulu. Prospělo to i dětem, které si zlepšily turečtinu.

Má vaše rodina ráda českou kuchyni?

Vařím ráda, ale nejsem úplně zdatná kuchařka. Vařím proto spíše jednoduché věci. Děti třeba vůbec nejedí knedlíky.

Umíte uvařit guláš?

Ano. Guláš, svíčkovou, kuře na paprice, řízky, vývary...

Váš nejstarší syn studuje v Londýně?

Ano, studuje archeologii.

Je spíše po mamince, nebo po tatínkovi?

Vzhledově po mamince, sportovec po tatínkovi a doufám, že je i zodpovědný po mamince. V některých věcech se v něm úplně vidím.

Jak se spolu bavíte? Anglicky, česky, nebo turecky?

Mluvíme spolu většinou česky. On mi někdy odpovídá anglicky.

Myslíte si, že se vrací móda devadesátých let?

Určitě ano.

Zajdete si někdy večer posedět na pivo?

Pivo mám ráda. Dokonce raději než víno.

Co máte raději? Lyžování v Alpách, nebo pláž v Turecku?

Dříve to bylo spíše lyžování, dnes už ta pláž.

Co považujete za největší úspěch své nadace?

Já vždy říkám, že pokud jsme za tu dobu pomohli alespoň jednomu dítěti, je to úspěch.

Když se ohlédnete zpátky, měnila byste?

Vůbec ne. Všechno je tak, jak má být.