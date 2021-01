Bála jsem se, že předčasně rodím, říká o covidu misska Fajksová

„Ať se snažíte sebevíc, ta potvora si vás stejně najde. Žádné restaurace, obchodní domy, wellness, masáže, nákupy online, potkávaní se s přáteli, vycházky maximálně do přírody, venku s rouškou, rozestupy. Vše jsme pečlivě dodržovali,“ začala modelka svůj příspěvek na Instagramu.

„Ale bohužel pracovat se musí a kde jinde to chytit než od kolegy z práce. První se nakazil přítel (teplota, kašel, rýma cca čtyři dny). Mně testy ukázaly falešnou negativitu. Radovala jsem se předčasně, protože za dva dny se začaly ukazovat první příznaky i u mě. A test? Samozřejmě pozitivní,“ pokračovala.

Nejdřív měla slabý kašel, další den už se rozjela bolest hlavy, bolesti kloubů, suchost v nosohltanu, průdušky, pálení očí, nespavost, rýma. Nastávající maminka se obávala vysokých teplot, což by vzhledem k jejímu stavu nebylo dobré. Naštěstí tento scénář nenastal a nemusela brát silné léky.

„Na Silvestra jsem musela jet na pohotovost, protože jsem měla šestihodinové křeče břicha a báli jsme se, že začínám rodit předčasně. Musíte si zavolat předem, aby se na vás stihli připravit. Čekáte, než si pro vás přijdou, a vyšetření probíhá ve skafandrech v oddělené místnosti. Doktor i sestřička byli úžasní, vtipní a hlavně mě dokázali uklidnit,“ popisuje návštěvu nemocnice.

Po deseti dnech měla negativní test. Po šestnácti dnech ale stále kašle a ztratila chuť a čich. Její dcera Lilien, které budou v březnu dva roky, je v pořádku a s partnerem Lubošem Gregorem u ní nic zvláštního nezpozorovali.

„Až na to, že tři dny nespala a byla podrážděnější, ale to mohlo být zapříčiněno změnou prostředí, neboť deset dní jsem s malou bydlela u rodičů, když jsem si myslela, že jsem negativní. No, v rodině jsme se všichni podělili, co vám budu vyprávět. Tak snad už je to nachvilku za námi a už tohle na prd období půjde tam, kde slunce nesvítí,“ dodala.