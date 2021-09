Nehledáme princezny! Taťána Makarenko vezme finalistky Miss na Zanzibar

Začíná nový ročník Miss Czech Republic. Na co se mohou děvčata i fanoušci této soutěže krásy těšit?

Na tiskové konferenci jsem ohlásila dvanáct výběrových castingů po celé České republice a jejích nákupních centrech. Začínáme i končíme Prahou. Tato castingová roadshow skončí na konci října, bude následovat listopadové semifinále. Tam vznikne nová finálová desítka, se kterou pak budeme půl roku pracovat.

Co vybrané dívky čeká jako první?

Zahraniční soustředění v krásném a exotickém Zanzibaru. Všechny se skamarádí, je to pro holky vždy taková výborná stmelovací akce. Moc se na to těším a věřím, že dívky si to velmi užijí. Poté nás čekají další soustředění. Příprava na finále, různé výzvy, které máme připravené, abychom odhalili talenty jednotlivých soutěžících a ukázali společnosti, že vítězky vyhrály čestně a proto, že jsou opravdu ze všech nejlepší.

Jaká je příprava takovéto velké akce za různých covidových opatření?

Je to samozřejmě náročnější, abychom vše dodrželi. Ale nic v cestě nám nebrání. Holky ani nebudou muset mít na pódiu na castingu roušky. Takže všechno je dobré.

Co byste poradila dívkám, které se chystají na některý z castingů?

Aby se nebály. Zjistila jsem, že spousta dívek má strach, protože vidí konkurenci. Většinou si nevěří a uvnitř se samy utlačují a zadupávají s tím, že by stejně nepostoupily. Chápu, že konkurence je velká a v nákupních centrech vás vidí na pódiu spousta lidí. Nicméně pokud je to váš sen, musíte to překonat a zvládnout. Kdyby mně samotné někdo neustále říkal, že něco nezvládnu, nebyla bych tam, kde teď jsem.



Jaké jsou požadavky na vítězku Miss Czech Republic?

Za mě osobně by to měla být dívka, která bude sebejistá, bude chtít pracovat v showbyznysu a být dlouhodobě osobností se „zvučnějším hlasem“ hovořícím za mládež. Je třeba, aby vnímala a poslouchala ostatní mladé, mluvila o tom, co se řeší na sociálních sítích, chodila na různé přednášky. Musí reflektovat vše, co dnes mladé lidi trápí.

Nehledáme princeznu. Hledáme opravdu silnou osobnost, která bude přinášet něco společnosti. A hlavně mladé generaci, která je dnes tak trochu ztracená. Pro mladé slečny to bude nějaký vzor a idol, který bude říkat, jak by se ženy měly správně chovat, co je správné dodržovat a navádět je na správnou cestu.