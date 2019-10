Argument nemám na sebe čas je jen výmluva líných žen, míní Krainová

Vypadat luxusně není podle Simony Krainové ani tak o penězích jako o času, který se ženy rozhodnou investovat do své údržby.

„Když se bude žena hodinu denně věnovat jen sama sobě, dokáže se dostat do neskutečné formy. Je to všechno jen v hlavě, jak si to nastavíte. Vaše tělo žádné limity nemá,“ řekla Krainová v rozhovoru pro pořad Top Star.

Na sociálních sítích sleduje Krainovou téměř čtyři sta tisíc lidí. Modelka se je často snaží pozitivně motivovat.

„Argument nemám čas je jen výmluva líných žen. To, co říkám, je tvrdé, ale tak to zkrátka je. Já když čas nemám, tak si ho najdu. Někdy musím vstávat ráno v pět a jít běhat ve tmě. Protože v půl sedmé už musím být doma, vypravit děti do školy a připravit jim svačiny. V osm ráno mě už čeká schůzka a někdy i do osmi večer mívám pracovní focení,“ dodala Krainová.