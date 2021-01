Krainová se ukázala nahoře bez. Prsa mi dělali máma a táta, vtipkuje

„Prázdná pláž, teplá káva, čistá hlava... Jen tak na divoko a bez dětí. Dotazy?“ napsala Simona Krainová k fotce v plavkách nahoře bez, kterou zveřejnila na svém instagramovém profilu.

Fanoušci modelku okamžitě zahrnuli mnoha pochvalnými komentáři i zvědavými dotazy. „Kdo vám dělal prsa? Vypadají úplně natural. Super postava,“ ptá se jeden ze sledujících. „Prsa mi dělali máma a táta,“ odpověděla Krainová.

„Za figurou stojí hodně dřiny a žádné řízky,“ komentuje další fanoušek. „I dřina a řízky,“ odepsala pobavená modelka a svou odpověď doplnila emotikony.

Simona Krainová se před nedávnem na Instagramu pochlubila také nahou fotkou ze sauny. I tehdy se řešila její prsa. Modelka uvedla, že pod nůž plastického chirurga by v případě ňader nikdy nešla a za vše vděčí zdravé životosprávě, tvrdé dřině a sportu.

„Tělo nemá žádné limity, ty si určujete vy v hlavě. Když se člověk rozhodne, že něco dokáže, tak není problém, aby to nedokázal. Jsem velmi disciplinovaná a mám nastavená pravidla nějakým způsobem, ne pro ostatní, ale pro sebe. Člověk by si měl uvědomit, že věci, které chce dělat, nejsou pro partnera nebo pro partnerku, ale je to pro něho,“ popsala Krainová v jednom z rozhovorů pro iDNES.cz.

„Nejsem člověk, který by ráno vstal, jenom si zaběhal, jedl saláty, měl sebekontrolu nad vším. Já si ráda užívám života a jsem gurmán, miluji jídlo, víno, lidi a život jako takový. Správný balanc tomu dodávám tím, že o to víc mě baví sport. Pak věci děláte s daleko větší lehkostí. Když zhřešíte, tak nemáte pocit, že děláte něco špatně, protože víte, že už jste ráno něco uběhl, nebo odcvičil, dal jste tělu něco dobrého,“ vysvětlila modelka.