Sníme o úspěchu ve světě, shodli se vítězové prestižní modelingové soutěže

O vítězích rozhodovala v úterý porota ve Španělském sále Pražského hradu. Do národního kola soutěže letos postoupilo třiadvacet finalistů z celkového počtu osmi tisíc uchazečů. Vítězové budou reprezentovat své země na světovém finále v listopadu v Paříži, kde si TOP 15 finalistů rozdělí garantované smlouvy s agenturou Elite v celkové hodnotě 20 milionů korun.



Slovenský vítěz Schwarzkopf Elite Model Look 2019 Andrej Chamula se přiznal, že je svým vítězstvím velmi mile překvapen.

„Byla to moje první zkušenost. Upřímně jsem nečekal, že bych mohl vyhrát. Byl to silný ročník. Rád bych se dostal na pařížský Fashion Week, to je zatím můj první cíl, kterého bych chtěl dosáhnout. Uvidíme, jak se vše vyvine. Ještě studuji gymnázium. Myslím si však, že skloubit modeling se školou pro mě nebude problém,“ svěřil se krátce po svém vítězství.

Českého vítěze Sebastiana Klimeše přihlásila do soutěže maminka. „Podporuje mě. Jen díky ní jsem vlastně tady. A jsem za to rád. Možná jsem vyhrál díky své touze dostat se do světa. Zatím studuji, takže jsem trochu nervózní z toho, jak to dopadne ve škole a zda bude možnost vzít si kvůli případné práci volno,“ říká.

Slovenská vítězka Charlotta Kušnírová chtěla být modelkou už dětství. Vítězství v soutěži ji prý překvapilo, sama měla jiné favority. Do soutěže se přihlásila sama.

„Jednu zkušenost s modelingem už mám, fotila jsem pro módní časopis Elle s Matúšem Tóthem. Mým vzorem ve světě modelingu je Linda Evangelista, Cara Delevingne nebo Míša Kocianová. Mým snem, kterého bych chtěla v modelingu dosáhnout, je objevit se na titulce italského vydání magazínu Vogue nebo časopisu Harper´s Bazaar.“

VIDEO: Sebastian Klimeš a Andrej Chamula jsou vítězové Elite Model Look 2019 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Česká vítězka Klára Binderová se do soutěže přihlásila také sama. V modelingu ji podporuje celá rodina. „Jsem hodně samostatná, takže cestování po světě bez doprovodu mi určitě nebude dělat problém. Co se týká školy, letošní rok jdu na gymnázium v Kroměříži. Věřím, že mi vyjdou s individuálním studijním plánem vstříc. Vždycky jsem toužila po tom zkusit si, jaké to je stát na přehlídkovém mole. Ten pocit je úžasný. Žádný vzor v modelingu nemám. Ale když jsem se začala učit správně chodit, napodobovala jsem Caru Delevingne.“



O vítězích rozhodovala porota složená z odborníků v oblasti módy, kultury a médií, partnerů projektů a zahraničních modelingových agentů. Čestnou porotkyní letošního ročníku byla supermodelka Daniela Peštová.

„Jsem ráda, že mohu v roli čestné předsedkyně poroty podpořit nadějné talenty na začátku jejich modelingové kariéry, důležitou roli hraje charisma, energie, profesionalita, ale dnes i jejich prezentace na sociálních sítích,“ sdělila Peštová.



Čestnou předsedkyní poroty 28. ročníku projektu Schwarzkopf Elite Model Look pro ČR a SR se stala supermodelka Daniela Peštová.

Finalisté během večera prezentovali módní značky jako Alexander McQueen, Saint Laurent, Valentino, Neil Barrett nebo Farah X Michaela K. Hudebně slavnostní večer doprovázel swingový orchestr Ondřej Havelka a jeho Melody Makers.



Kromě finalistů se v přehlídce představily také české a slovenské topmodelky, například vítězky světových finále Elite Model Look z minulých ročníků Michaela Kocianová, Barbora Podzimková či Jana Tvrdíková. Dále se předvedly také Linda Nývltová, Sasha Gachulincová či Barbora Brušková.

Na finále této prestižní soutěže zavítala celá řada osobností, kteří přišli podpořit mladé talenty modelingu. Byli mezi nimi například Helena Vondráčková, Jakub Kohák, Ester Geislerová, David Kraus, Liběna Rochová, Kateřina Sokolová, Zuzana Stráská, Zorka Hejdová, Iva Pazderková, Eva Perkausová, Lukáš Hejlík s manželkou Veronikou, slovenští módní návrháři Lukáš Kimlička a Marcel Holubec.

Soutěž Elite Model Look přiláká každoročně kolem 450 tisíc zájemců z téměř šedesáti zemí. Ve světě se soutěž poprvé konala v roce 1983, v Česku a na Slovensku v roce 1991. V minulosti se jí zúčastnily například modelky Alessandra Ambrosiová, Cindy Crawfordová či Linda Vojtová.

Líbí se vám vítězové Schwarzkopf Elite Model Look 2019?

Ano 154 Ne 3344