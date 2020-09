Diktát módního průmyslu je přísný. Je mi líto děvčat s křivkami, říká Jány

Kolik let se pohybujete ve světě módy a modelingu?

Už je to přes třicet let. Takže dost dlouhou dobu. Ale soutěž Elite Model Look jsem aktivně začal připravovat v roce 1997. Nejprve jsem byl vyhledávač talentů, dělal jsem PR, překládal jsem z francouzštiny. Tak jsem se k tomu dostal a následně se z toho stala profese.

Jaký byl váš první ročník soutěže? Bylo to stresující?

Bylo to v takové pionýrské naivitě, ani jsme nevěděli, co modeling je. Byli jsme všichni extrémně nadšení. Žádný modeling v Československu tehdy neexistoval. Finále bylo v Praze, byl tady dokonce sám zakladatel sítě John Casablanca, moderoval to Josef Laufer. Bylo to skvělé. Úžasný byl můj první výjezd do New Yorku, kde jsem se bez jakékoliv znalosti angličtiny dostal na světové finále, které moderovala Naomi Campbellová, v porotě byla Linda Evangelista. Byl jsem začínající benjamín, který byl překvapen, kde se ocitl. Byl to velmi příjemný start, protože modeling zažíval v devadesátých letech svoji zlatou éru.

Předsevzal jste si, že budete do světa posílat konkurenceschopná děvčata?

Tvrdím, že slovenské a české modelky jsou nejlepší reprezentace našich zemí, kromě hokeje a fotbalu. Přistoupil jsem k tomu velmi zodpovědně a měl jsem to štěstí, že jsem pracoval s agenturou jako je Elite. Když děláte pro špičkové lidi, tak se očekává, že objevy, které představíte, budou odpovídat konkurenci, která tehdy v Elite vládla.

Když jsme začínali, to byla éra Lindy Evangelisty, Cindy Crawfordové. Opravdu jsme se posunuli na tu nejvyšší laťku. Zajímavé je, že tehdy byl naším konkurentem projekt agentury Ford, která je jednou z nejstarších modelingových agentur. Její soutěž ovšem nepřežila. Jsem strašně rád, že Elite Model Look platforma přežila dekády a je nejznámější a nejvýkonnější platformou v hledání nových tváří.

Platí pořád, že Češky a Slovenky jsou nejkrásnější?

Naší největší konkurencí jsou paradoxně Holanďanky. I když je to velmi malá země, mají dobrý genetický fond a k tomu silnou osobnost, což je velmi dobrá kombinace k úspěšným kariérám. Dlouhou dobu byly úspěšné modelky jako Gisele Bündchenová, Alessandra Ambrosio, což jsou všechno objevy soutěže Elite Model Look. Naše děvčata jsou také skvělá. Světové vítězky Denisa Dvořáková, Bára Podzimková, Eva Klimková, Linda Vojtová, která vyhrála už v roce 2000. Ty jsou jistým závazkem vůči lidem, kteří se k nám přihlásí.

Letošní poslední casting máte 18. září v Teplicích. Koho momentálně typově hledáte mezi děvčaty a chlapci?

To je velmi zvláštní otázka. Mezi kluky to je jednoduché. Typ, který má být dneska úspěšný, je vlastně kluk z ulice, který odhodí skateboard nebo sesedne z kola. Nemá to být žádný metrosexuál, ale někdo velmi uvěřitelný s velmi obyčejným vzezřením.

U modelek je to diskutabilní. Na jedné straně je teď velký trend velmi originálních tváří. Modeling se nikdy nebránil odstávajícím uším, pihám, naopak to dělalo z modelek osobnost. Ale když to pozoruji z dlouhodobého hlediska, tak nakonec klasická česká a slovenská, nebo vlastně slovanská tvář v modelingu přežije nejdelší období a získá i nejlukrativnější zakázky.

Takže vlastně hledáme všechno. Od klasické krásy přes originální modelky. U těch originálních modelek je to spojené s osobností. Když má někdo velmi specifický look, musí k tomu být kombinace extrovertnější povahy, což v modelingu vůbec není nutné. Tam musí dívky splňovat kritéria na přehlídky, to znamená minimálně 176 centimetrů, být extrémně přirozeně štíhlé, aby mohly dělat shows. Když má někdo extrémní look, tak se v obyčejné fashion reklamě hned nemusí uplatnit.

V devadesátých letech mezi těmito tvářemi vítězila smyslnost. Versace se k tomu vrací, podobně i spousta jiných značek. Sledujte to, abyste měli náskok a věděli, co by od vás případně mohli chtít za tváře?

Říká se, že to byl Versace, kdo v devadesátých letech objevil tyto modelky a přišel se smyslnými tvářemi. Ve skutečnosti to bylo ale naopak. To agentura Elite a její zakladatel John Casablanca přišli s tímto stylem krásných sexy modelek. Samozřejmě pak tomu pomohli Versace, Valentino, Dior, později i video George Michaela a tak dále.

Pro mě to byla určitě nejkrásnější doba. Bohužel mám pocit, že pod dnešním diktátem módního průmyslu, jsme stále velmi daleko od smyslných a sexy křivek. Je nám velmi líto, že máme děvčata, která mají velmi pěkné ženské postavy, a my jim musíme říkat, že jestli chce dneska dělat v New Yorku nebo v Paříži vrcholový modeling, tak nemůže mít v bocích 93, ale musí se dostat na maximální míru 90. Sami cítíme, že je to i proti estetice, ale jako agentura tu nejsme od toho, abychom rozhodovali, co bude. Musíme sledovat požadavky návrhářů, a ty jsou velmi striktní. Daleko od smyslnosti, bohužel.

Jaké návrháře máte rád vy osobně, když jdete nakupovat?

Miluji Toma Forda, to je pro mě velmi vyhraněná věc. Sedí mi Zegna jako takový. Ale můj oblíbený návrhář, i když jeho kousky nenosím, protože to je přeci jenom mimo můj klasický styl, je Haider Ackermann. Je to jeden z největších tvůrců. U žen je jich strašně mnoho. Céline, stále mě baví Saint Laurent. To jsou moje hlavní inspirační zdroje.

Podělíte se o zajímavé momenty, které jste zažil se zahraničními osobnostmi?

Nejsem typ, který by si takovéto věci zvlášť pamatoval. Moji kolegové se vyfotili se všemi celebritami, které potkali. To jsem udělal jednou s Davidem Copperfieldem na jachtě Donalda Trumpa. Pak jsem to zašel ukázat mámě, že jsem se kvůli ní vyfotil s Copperfieldem. Ona nad tím mávla rukou, že to je tedy hodně nepodstatná věc. Takže už tam jsem pochopil, že toto poznávání se a focení s celebritami asi nebude moje káva.

Ale dělali jsme krásné Elite Model Looky na Ibize, kde byl Quincy Jones, v Nice Jean Paul Gaultier. Měl jsem to štěstí, že jsem v Praze mohl dělat retrospektivu přehlídek Vivienne Westwoodové a Jeana Paula Gaultiera, kteří se osobně účastnili těchto akcí. Gaultier je pro mě jedna z nejvíce inspirujících osobností, jaké jsem v módě poznal. Také u Vivienne jsem viděl, že čím je člověk známější, tím větší pokoru má. Pro mě to bylo fascinující. Předtím jsem si myslel, že komunikovat s takovými lidmi je téměř nemožné, že jsou prostě jiní a vesmírní. Najednou zjistíte, že jsou to lidé z masa a kostí. Byl bych možná rád, kdyby i ta dnešní generace modelek a modelů měla pokoru a snahu se uplatnit, a ne jen sledovat život přes sociální sítě.

Životnost modelek je čím dál tím delší. Gaultier sahal na přehlídce po starších ročnících. Jste rád, že mohou na molo i tváře po padesátce?

Jsem velmi rád, že se nám životnost skutečně prodlužuje. Denisa Dvořáková, Daniela Peštová, Linda Vojtová, Tereza Maxová stihly éru trošku jiného modelingu, který nebyl takový fast fashion, jako je tomu dnes. Tato generace má velké štěstí, že už má pozici vybudovanou a tam se životnost prodloužit dá.

Mám obavy, že u nové generace za posledních pět let, nebo možná už od krize 2008, je ta životnost trochu kratší. Člověk musí být velmi silná osobnost, aby se dokázal prosadit a profitoval z toho dlouhé období. Nejsem velkým zastáncem sociálních sítí a byl jsem hodně proti, až do momentu, kdy jsem zjistil, že sociální sítě nám vrátily status supermodelek. Najednou tu v Elite Paříž vznikla nějaká Cara Delevingne nebo v New Yorku Kendall Jennerová, a máme tuženy, které mají hlas, obrovskou sílu a obchodní potenciál. Je to ale velmi těžké pro naše modelky, které nejsou přirozeně anglicky mluvící. Tady mám obavy, že se ta životnost do budoucna trochu zkracuje.

Je potřeba opravdu začínat v mládí?

Toto je pro nás jako pro agenturu ošemetná věc. Máme radost, že už dávno v Paříži a Londýně vznikly předpisy, že modelky mohou pracovat až od šestnácti let. Za poslední léta se to mění, dokonce už některé módní domy jako Saint Laurent a Gucci chtějí modelky až od osmnácti. To je super, protože máme šanci modelky o mnoho lépe připravit, poznat opravdu potenciál, zda na to mají.

Ale protože nová generace jde velmi dopředu a malé regionální agentury už scoutují řekněme třináctileté lidi, tak i my se tomu musíme přizpůsobit. Vidíme ale, že už dnes čtyřicet procent lidí nezvládne čekací dobu, kdy mají vydržet psychicky připravení v průměrném věku mezi čtrnácti a sedmnácti lety, kdy možná dojde k prvnímu finančnímu zhodnocení. Sami nejsou dostatečně motivovaní navzdory naší obrovské snaze, aby v modelingu konzistentně vydrželi.

A co sportovci, kteří se po třicítce najednou stanou modely?

To je také spíše výstup sociálních sítí. Vidíme to i na tom, jak hudební a herecký průmysl bere modelkám spoustu práce. Tyto známé tváře získávají kampaně a mají možná o mnoho větší dosah než některé modelky. Myslím ale, že klasický modeling tu zůstane krize nekrize, covid necovid. Nezanikne ani haute couture, ani módní časopisy. Jak kdysi modelky fotily katalogy, tak dnes fotí onliny. Kampaně se realizují stále, nové tváře se budou hledat. Možná se jen objem celé aktivity trošku zmenší, zpomalí rychlost, která už i pro nás byla šílená. Agentury už měly jaro, léto, podzim, zima, pret a porter, cruise... prostě těch přehlídek byly stovky. Což bylo super na byznys, ale tempo bylo pro nás pro všechny vražedné.