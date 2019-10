Toto jsou nové naděje modelingu. V Pure Model 2019 bodovali blonďáci

Vítězka Pure Model 2019 je v devátém ročníku základní školy a byla nejmladší finalistkou soutěže. „Mám zvláštní, velmi střídavé pocity, ale jsem samozřejmě šťastná,“ řekla Tereza Faltinová, která přišla na casting sama. Už předtím ji ale v obchodě objevila skautka.

Jan Hamal studuje na střední škole. S modelingem už má zkušenosti, věnuje se mu dva roky. „Jsem strašně šťastný a překvapený. Do poslední chvíle jsem nevěděl, že to budu já. Před pěti lety by mě ani nenapadlo, že se dostanu do této branže a prorazím,“ přiznal vítěz Pure Model 2019.

Ambasadorka soutěže, Česká Miss 2016 Andrea Bezděková je s výběrem spokojená. Vítězové patřili mezi její favority a v žertu poznamenala, že vypadají skoro jako sourozenci.



„Vychytali jsme věci, které jsme oproti loňskému ročníku potřebovali dodělat. S večerem jsem celkově spokojený a i s průběhem soutěže vůbec. Hlásí se nám víc a víc zájemců, a to je pro nás nejdůležitější. Letos to bylo dva tisíce nových tváří,“ prozradil šéf agentury Pure Model Management Roman Holárek, který soutěž vede.

Líbí se vám vítězové soutěže Pure Model 2019?

Ano 22 Ne 24

Finále druhého ročníku Pure Model se uskutečnilo v prostorách centra umění DOX. Na modelingové naděje se přišly podívat i známé tváře jako bývalá šéfka soutěže krásy Eva Čerešňáková, návrhářka Vanda Janda, či Matěj Dejdar s partnerkou, finalistkou slovenské Miss Sofií Sekelovou. Nechyběli ani loňští vítězové Oliver Průcha a Anna Brodecká.

„Od mého vítězství se změnilo úplně všechno. Začal jsem cestovat, všímají si mě na ulici i lidi v mém věku. Je to neskutečné a jsem za to strašně rád. Určitě jsem dospěl, musel jsem se osamostatnit, naučil se umět se o sebe postarat. Třeba když jsem byl dva měsíce v Korei, tak jsem si musel sám vařit. Zlepšil jsem si také jazyky, angličtinu. Je to úžasná zkušenost,“ prozradil Oliver Průcha, který má za sebou například kampaň pro značku Pull&Bear a předváděl také na týdnu módy v Miláně.

„Když jsem byla na pódiu loni já, ten pocit byl něco už nad nervozitou. Jako bych byla někde jinde, ale užila jsem si to,“ řekla Anna Brodecká.

Soutěž Pure Model vznikla loni a je ryze českou soutěží. V Česku už několik let působí i agentura Elite Model Look, která své vítěze a vítězky posílá na světové finále, kde v minulosti bodovaly české krásky jako Linda Vojtová, Denisa Dvořáková, Eva Klímková, Barbora Podzimková nebo Jana Tvrdíková.