Rodiče mě podporují, ale úplně nadšení nejsou, říká čtrnáctiletá modelka

„Na casting jsem přišla sama, ale bylo to díky tomu, že když jsem byla nakupovat v obchodě, tak mě tam objevila scoutka Lucie Kryštofová. Rodiče mě samozřejmě podporují, ale je mi čtrnáct let, tak asi každý chápeme, že úplně nadšení nejsou,“ řekla po vítězství Tereza Faltinová.

Blondýnka je v devátém ročníku základní školy a je si vědoma, že pokud rozběhne kariéru, další studium bude problém. Je ovšem přesvědčena, že to nějak zvládne.

„Nevím, proč jsem vyhrála právě já. Myslím, že všechny jsme byly moc krásné. Možná to bylo i tím, že jsem nejmladší, ale opravdu nevím,“ dodala Tereza Faltinová.

Královna krásy z roku 2016 Andrea Bezděková nevidí problém v tom, když dívky začínají s modelingem v nízkém věku. Přináší to ovšem i jistá rizika.

„Samozřejmě, člověk k tomu musí být uzpůsobený. Ve čtrnácti letech může být dost těžké vypořádat se s takovou zodpovědností. Já začala až v jednadvaceti letech, i tak to byl šok, velká změna,“ přiznala. „Ale je třeba začínat brzo, protože člověk se dobře učí, naslouchá a je tvárný. Je to něco jiného, než kdyby se dívka hlásila do soutěže Miss, kde už musí komunikovat na veřejnosti.“

Vítězem Pure Model 2019 se stal Jan Hamal, který je o tři roky starší než Tereza Faltinová. Středoškolák prozradil, že fandil i ostatním klukům, protože byli dobrá parta. Je si vědom, že to mohl vyhrát jen jeden z nich.



„Před pěti lety by mě ani nenapadlo, že se dostanu do této branže a prorazím. Před dvěma lety si mě však vystopovala jedna scoutka z Pure Model,“ řekl.

Vítězové Pure Model 2019 Jan Hamal a Tereza Faltinová (9. října 2019)

„Ve škole jsem je o soutěži tak nějak informoval a nebyli proti. Uvidíme, co z toho ještě bude, ale myslím, že to bude fajn. Nejvíc se těším na možnost hodně cestovat po světě. Chci si zlepšovat jazyky, poznávat nové lidi. Rád bych v budoucnu šel přehlídku pro nějakou známou módní značku, například Versace,“ dodal.