Pro muže jsem objektem sexuální touhy, říká playmate Angii Perssee

Můžete čtenářům na úvod prozradit, jaká je vaše profese? Čím se živíte?

Co je moje profese? Ať si lidi myslí, co chtějí. Živím se výhradně fotomodelingem a tančím.

Neupletla jste si na sebe trochu bič? Ve dne focení, v noci tancování. Dá se to zvládnout?

Jak se to vezme. Samozřejmě je to náročné. Ale tanec miluji. Celý život se snažím nějak hýbat. Večer si tedy užívám svůj koníček a přes den pracuji. Samozřejmě je to taky částečně koníček, ale tančení mě baví víc.

Perfektní vzhled není zadarmo. Máte přísný fitness plán?

To samozřejmě mám. Už mi není dvacet. Takže se snažím každý den cvičit alespoň hodinku, dvě. Když mám více času, tak jsem ve fitku možná i přespříliš, ale já si to užívám. Zdravý životní styl je potřeba. Každá žena by si na sebe měla najít čas.

Prozradíte čtenářům, kolik vám je let?

Za svůj věk se samozřejmě nestydím. Před pár týdny jsem oslavila 31. narozeniny.

To je krásné! Květ mladosti.

Ženská v nejlepších letech. Asi. (smích)

Co konkrétně jedí playmate jako jste vy?

Vždycky jsem jedla spíše zdravě. Ale když jsem doma, tak si dám ráda i domácí jídlo od maminky. Jím vlastně tak nějak všechno. Hodně zeleniny, maso, piji hodně vody a takhle si udržuji tělo zdravé a hezky vypadající. Nejím knedlíky. A specialitou je pro mě steak, to má asi rád každý. Medium.

Když máte takzvaný cheat day, kdy se může jíst trochu nezdravěji, co spořádáte?

Když mám doma pohodovější den, tak je pravda, že se docela krmím a takové řízky s bramborovou kaší, to já taky můžu. (smích)

Lidé jsou dnes často posedlí vzhledem. Vy nezastíráte, že jste prodělala nějaké fyzické úpravy. Prozradíte, jak konkrétně jste se nechala vylepšit?

To je taková bizarní otázka. Vylepšit. Každá žena touží mít hezké poprsí, takže když mi bylo asi dvacet let, tak jsem si nechala udělat první poprsí. Musím zdůraznit, že plastiku mám jen jednu. Koluje spousta spekulací o tom, že mám udělaný i obličej, že je prý plastický. Přitom v obličeji žádné plastiky nemám. Mám tam vyloženě jen výplň rtů a lícních kostí, ale to bych určitě nespecifikovala jako plastiku.

Takže plastická operace byla jen poprsí a ostatní jsou estetické zákroky?

Ano, tak. Samozřejmě.

Když jste se rozhodla vylepšit svůj vzhled, neinspirovala vás herečka Megan Foxová?

Ne, můj životní idol je Angelina Jolie. To je pro mě dokonalá žena. Jednak vzhledově a navíc má neuvěřitelné charisma. Takže určitě ona.

Jste teď se sebou spokojena? Bylo vaším cílem maximalizovat své přednosti?

Žádná žena není se sebou nikdy úplně stoprocentně spokojená. Myslím však, že jsem na dobré cestě. Díky mým rodičům mám skvělé geny, takže to mám trošičku lehčí než jiné ženy, ale myslím si, že to je ok. (smích)

Píší vám denně nějací muži? Jste objektem sexuální touhy?

Kdybych řekla, že ne, tak bych lhala. Ano píšou mi, ale já si toho nevšímám. Mám teď přítele, takže to neřeším.

Jak vás vnímají ostatní ženy? Berou vás jako svůj vzor, nebo spíše jako konkurenci?

Na mě se vždy ženy dívaly jako na konkurenci. I když mi to ne vždy bylo příjemné. Nevím, co více k tomu mám říct.

Měla jste kvůli tomu někdy problém udržet kamarádství?

Víte, já jsem popravdě nikdy moc kamarádek neměla. Většinou byly zlé nebo závistivé. Nevím, jak bych to lépe uvedla na pravou míru.

Mrzelo vás to někdy?

Samozřejmě. Ale než nemít opravdové přátele, tak radši nemít žádné.

Takže jste taková ta holka, co zlobila s kluky?

Jo! (smích) Ano, ano, přesně tak.

Změnilo se pro vás něco, když jste nafotila sérii snímků pro známý pánský magazín?

Každá žena by chtěla být pro muže sexsymbolem. Takže v tom smyslu ano. Ta nabídka se nedala odmítnout. Mě to tedy velmi potěšilo, protože tuhle nabídku nedostane jen tak každá. Pocitově se toho pro mě změnilo dost. A pro dráhu fotomodelky? To uvidím teprve do budoucna. Teď je to teprve pár měsíců, co číslo se mnou vyšlo. Uvidíme.

Očekáváte, že by vám to mohlo přihrát něco většího?

Určitě. Trochu to otevře nějakou pomyslnou bránu do světa.

Playmate Bára Karlíková alias Angii Perssee

Dostáváte nějaké bizarní pracovní nabídky?

Dostávám. Ale takové zprávy a nabídky mi vůbec neimponují.

Čeho se to týká?

Nabízejí mi různé focení hodně odhalených aktů. Do toho bych tedy nešla. Playboy byl pro mě už dost na hraně. Psali, že jsem tam ukázala „téměř vše“, ale téměř vše tam opravdu nebylo. To pro mě byl úplný strop a dál bych určitě nešla.

Takže vnady ano a…

Vnady a zadek.

To nejintimnější si necháváte pro sebe a pro svého přítele.

Přesně tak.

Dokázala byste popsat váš typ ideálního muže?

Každá žena má nějaký svůj mužský ideál. Já nejsem zas až tak náročná. Měl by mít určitě charisma a něčím mě okouzlit. Miluji vysoké muže, to je pro mě zásadní věc. Musí být vysoký, milý, tolerantní a hlavně také vtipný.

A co třeba pánové v uniformě?

V uniformě? To je podle mě sexy asi pro každou ženu, ne?

Zklamala jste se někdy v lásce?

Každý z nás si asi prošel takovou tou, jak se říká nešťastnou láskou. Ale úplně zklamaná? To záleží na člověku. Jaký je. Jestli vás chce udělat šťastnou, nebo jestli vás chce zklamat.

A vy jste se v někom už hodně zklamala?

Asi ano.

Věříte na pravou lásku? Nebo takovou tu ideální, co vídáme ve filmech?

V lásku věřím hodně, takže ano.

Jaká romantická gesta na vás fungují?

Pro mě je romantikou už jen to, když vás muž umí udržet šťastnou. Tak, že si vás všímá a sem tam vás obdaruje nějakou růží. Myslím, že to je romantické dost. Všechny ty pohádkové věci, to už je všechno navíc a extra.

Co řeknete muži, když vám přinese bonboniéru?

Sníme ji spolu. Opravdu miluji růže. Takže květiny jsou vždy milé gesto. Nebo třeba příjemná večeře ve dvou, hezký společný večer. Myslím, že to je super.

Jak byste popsala svoji osobnost?

Jsem charakter, který ostatním buď sedne, nebo ne. Buď někomu vadím, nebo nevadím. Jsem hodně temperamentní typ a snažím se být hodně pozitivní. I když to vždycky nejde. Jsem usměvavá a přátelská. Ale umím být i pěkně naštvaná.

Neměli by vás dráždit…

Mám růžky jako každá žena.

Ukazovala jste mi, že jedna paní vám psala, jaký jste ideál krásy a čertice...

Každý mě vidí jinak. Sto lidí, sto chutí.

Baví vás být tajemná?

Mám ráda své soukromí, takže ano, baví. Nebo ne, že přímo baví. Ale asi je to teď v tomhle dnešním bizarním světě potřeba.

