Cítím se podvedená, říká Pavlína Pořízková po vydědění manželem

Ric Ocasek zemřel loni v září. Příčinou smrti bylo onemocnění srdce, konkrétně vysoký krevní tlak a ateroskleróza, ke kterým se přidala také rozedma plic. Frontman kapely The Cars zemřel před dokončením rozvodu.

„Moc ráda bych byla smutná a cítila, že mi chybí. A ráda bych necítila tuhle neskutečnou bolest a podvod. Truchlení se mi tím opravdu zkomplikovalo,“ řekla modelka v pořadu CBS Sunday Morning.

Pořízková a Ocasek, kteří spolu měli dva syny – Jonathana a Olivera, v roce 2018 oznámili, že po 28 letech jdou od sebe. Muzikant pak loni v srpnu aktualizoval závěť – dvě děti z předchozího vztahu a svou stále ještě manželku v ní vydědil.

„Pavlíně Pořízkové nenáleží nic z dědictví a nic jí neodkazuji. Jsme v rozvodovém řízení. I kdybych zemřel před jeho dokončením, manželka nic nedostane, protože mě opustila,“ stojí v dokumentech.

Pořízková prohlásila, že nemá ponětí, proč se Ocasek rozhodl vynechat ji ze závěti. Rodačka z Prostějova tvrdí, že všechny peníze, které v modelingu vydělala, investovala do manželství. „Nikdy se nedozvím odpověď. A to mě štve,“ řekla.

Prozradila také, že přestože žili s manželem odděleně, bydleli stále spolu. Nedovedla si představit, že by to bylo jinak. „Byl to stále muž, kterého jsem milovala a vedle něhož jsem vyrostla. Opravdu bych si bez něj nedokázala představit život,“ dodala.

Modelka našla rockera v posteli bez známek života. V rozhovoru pro magazín Rolling Stone přiznala, že jeho smrt pro ni byla šokem. Dva týdny předtím totiž hudebník podstoupil úspěšnou operaci srdce a podle lékařů se zotavoval dobře.