Pořízková zavzpomínala na šikanu na škole a ukázala foto po zákroku

„Můj příspěvek o kráse a originalitě každé z nás vyvolal spoustu zajímavých debat. Tady je má fotka po kosmetickém zákroku. Protože jsem marnivá a chci vypadat hezky,“ napsala Pavlína Pořízková k fotografii na Instagramu, na které se ukazuje na rozdíl od mnoha svých kolegyň z branže bez jakýchkoliv úprav a filtrů.

Modelka podstoupila před několika dny ošetření takzvaným plazmovým tokem, neinvazivní „operaci“ bez skalpelu, při které si nechala pomocí přístroje plasma pen zjemnit vrásky kolem očí.



„Když mi bylo čtrnáct let, ve švédské škole mě opravdu příšerně šikanovali. Myslela jsem si, že je to proto, že jsem ošklivá. Tak mi to řekli. Vypadala jsem podle nich jako sob, otrhaná slepice, divná žirafa a špinavá komunistka. Jak vůbec někdo takový vypadá?“ ptá se Pořízková.



„Všemi těmito nadávkami mě častovaly dívky,“ popisuje rodačka z Prostějova s tím, že kdyby měla tehdy možnost využít práce plastických chirurgů, neváhala by prý ani chvíli.

„Nechala bych si okamžitě zvětšit rty, srovnat zuby a upravit čelisti, vložit prsní implantáty a využila bych také určitě liposukci pro zmenšení stehen. Prodala bych tehdy i svou duši za to, abych byla roztomilá holka, co měří kolem 165 centimetrů,“ vzpomíná.

Pavlína Pořízková se nakonec stala první topmodelkou československého původu a zároveň nejmladší ženou, která se kdy objevila na obálce prestižního plavkového vydání magazínu Sports Illustrated. Bylo jí tehdy pouhých osmnáct let.



Vdova po frontmanovi kapely The Cars, muzikantovi Ricovi Ocaskovi (†75), si nedávno postěžovala, že ač po ní kdysi všichni chtěli nahé fotky, když se svlékne dnes, slyší od mnohých mužů i žen kritiku i nadávky.



„Když mi bylo dvacet, třicet, byla jsem tím populárnější, čím méně jsem toho na sobě měla. Po čtyřicítce jsem mohla chodit nahá, jak jsem chtěla, a víceméně to nikdo neřešil,“ napsala Pořízková u své nahé fotky na Instagramu.

„A teď, po padesátce? Lidé mě haní a kritizují. ‚Něco na sebe hoď, babčo. Toužíš po pozornosti, co? Nejsi trochu zoufalá? Jsi ubohá.‘ Proč je sexualita a nahota žen oslavována pouze v mládí a odsuzována ve zralém věku? Kvůli mužům,“ dodala modelka.