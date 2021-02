Pořízková zapózovala na Instagramu nahá. Říkají, že jsem ubohá, napsala

„Dnes to bude trochu na vážnější notu. Když mi bylo dvacet, třicet, byla jsem tím populárnější, čím méně jsem toho na sobě měla. Po čtyřicítce jsem mohla chodit nahá jak jsem chtěla a víceméně to nikdo neřešil,“ píše Pavlína Pořízková u své nahé fotky na Instagramu.

„A teď, po padesátce? Lidé mě haní a kritizují. ‚Něco na sebe hoď, babčo. Toužíš po pozornosti, co? Nejsi trochu zoufalá? Jsi ubohá.‘ Proč je sexualita a nahota žen oslavována pouze v mládí a odsuzována ve zralém věku? Kvůli mužům,“ pokračuje modelka.



„Muži jsou totiž biologicky naprogramováni tak, aby šířili své sémě a vybírají si pro to podvědomě plodné mladé ženy. Ale co to kritizování starších žen říká o mužích, kteří po dětech vůbec netouží, nebo už je mají? O těch, kteří zkrátka teď v tuto chvíli nechtějí děti? Jsou nevyspělí,“ míní Pořízková.

Ženy, které ji kritizují a touží po uznání ze strany mužů, mají podle modelky jen málo sebevědomí. „Zkrátka si nevěří. Jediná věc, která je podle mě na tom všem opravdu ubohá, je nechat ostatní lidi určovat vaše priority a to, jak se máte cítit,“ dodává.

Zmiňované nahé foto z modelčina newyorského bytu získalo jen během první hodiny po zveřejnění 15 tisíc lajků. Mnoho fanoušků v komentářích Pořízkovou otevřeně obdivuje a souhlasí s jejími názory.

Pavlína Pořízková v jednom z rozhovorů přiznala, že v dobách, kdy byla považována za jednu z nejkrásnějších světových topmodelek, se paradoxně sama cítila nejhůř. „Vejít do místnosti a vzít všem dech? No, spíš to bylo tak, že jsem věděla, že když někam přijdu, spousta lidí si šeptá, že v reálu zas tak hezká nejsem, že Elle Macphersonová má hezčí postavu, Christy Turlingtonová hezčí zuby a úsměv a Cindy Crawfordová mnohem více sexy rty,“ vzpomíná.

„Teď, když konečně dokážu ocenit to, co mi bylo shůry dáno a našla jsem ve všem rovnováhu, se má krása podle názoru společnosti vytrácí. Lidé mi radí, abych zašla na facelift a barvila si šedé vlasy. Je mi líto, kolik lidí nedokáže ocenit tento jiný druh krásy přicházející s věkem,“ dodala Pořízková.

Rodačka z Prostějova byla první topmodelkou československého původu a zároveň nejmladší ženou, která se kdy objevila na obálce prestižního plavkového vydání magazínu Sports Illustrated. Bylo jí tehdy pouhých osmnáct let.

5. února 2021

S bývalým manželem, zesnulým Ricem Ocaskem, má modelka dva syny, Jonathana (27) a Olivera (22). Frontman kapely The Cars zemřel ve svých pětasedmdesáti letech v říjnu 2019. Dva roky předtím se manželé po osmadvaceti letech v tichosti rozešli.



Muzikant aktualizoval rok poté svou závěť – dvě děti z předchozího vztahu a svou tehdy stále ještě manželku Pořízkovou v ní vydědil. „Pavlíně Pořízkové nenáleží nic z dědictví a nic jí neodkazuji. Jsme v rozvodovém řízení. I kdybych zemřel před jeho dokončením, manželka nic nedostane, protože mě opustila,“ napsal.