Ve Francii na mě koukali jako na holku z východu, říká Pavlína Němcová

Setkáváte se často s tím, že si vás lidé pletou s modelkou Petrou Němcovou?

Mnohdy ano, a směju se tomu. A zároveň mne to moc těší, jelikož Petry si vážím, je to úžasná bytost a často bych ji měla ráda za svou opravdovou sestřičku. Nicméně kam až může zajít lidská nevědomost a hloupost, jsem jednou pocítila při své práci, když jsem přišla na předem sjednaný rozhovor a paní redaktorka se mě nejdříve ptala na mého syna a naše těžké období odloučení, a poté zničehonic také na „mou“ tragickou zkušenost z Thajska (v roce 2004 přežila Petra Němcová tsunami v Thajsku se zlomeninou pánve na palmě, zatímco její tehdejší přítel zahynul, pozn. red.). To jsem na ni koukala a nevěřícně se ptala, jestli si ze mě dělá legraci. Prostě paní „redaktorka“ z nás dvou udělala jednu osobu.

Modeling je póza, pozlátko, kdežto herectví je opravdové umění postavené na emocích. Navíc když přicházíte jako modelka do hereckého světa, koukají na vás přes prsty – zase nějaká modelína, která chce být herečkou. Pavlína Němcová modelka a herečka