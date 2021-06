Korona mi způsobila tu největší bolest. Vzala mi tatínka, říká Němcová

Jak jste zvládali období korony? Zkomplikovala vám hodně život nebo cestování? Případně cestu do Čech?

Mně bohužel korona způsobila tu největší bolest tím, že mi vzala tatínka. To bylo opravdu velice smutné a nikdo to nečekal.

Kde trávíte nyní většinu času?

Tady v Čechách. Přijel mi sem v rámci prvního lockdownu i syn s partnerkou a zůstali tu. Takže jsem byla spokojená, že jsem ho měla u sebe a nebyl někde mimo, když se nedalo cestovat.

Jaké máte plány na léto?

Upřímně nemáme nic naplánováno, ale určitě někam vyrazíme a je dost možné, že i několikrát.

Potkali jsme se na charitativním večeru spojeném s dražbou, který pořádá Barbara Nesvadbová. Jak si to tady užíváte? Co vás nejvíc zaujalo?

Po opravdu dlouhé době je příjemné být opět ve společnosti, ještě při tak krásné příležitosti. S Bárou jsme říkaly, že budeme rády, když se vybere tak milion korun. Ten se ovšem vybral v prvních pár minutách. To bylo opravdu úžasné překvapení. Finální částka byla dokonce přes 4,7 milionu.

Pavlína Němcová (16. června 2021)

Co máte dnes na sobě?

Mám šaty od Lukáše Lindnera, a přijdou mi naprosto nádherné. Doplňky jsou přesně takové ty vyhrabané poklady ze skříně.

Nadační fond Báry Nesvadbové pak v pondělí na Žofíně organizuje charitativní bazar. Půjdete se podívat i tam?

Určitě, vezmu spoustu kamarádek, ale hlavně tam budu i prodávat a pomáhat fyzicky. Baví mě, jak stojím u pokladny a ženy se chlubí, co ulovily a jakou jim ty kousky dělají radost.

Jak jste spojená s charitou? Angažujete se někde?

Spolupracuji s Bárou již několik let. Je to charita širokého spektra a hlavně jedna z mála, které opravdu věřím. Její transparentnosti a tomu, že opravdu všechny peníze jdou tam, kam mají.

Pavlína Němcová

Darovala jste něco do dražby?

Samozřejmě. Daruji každý rok. Bylo toho spousta a věřím, že tyto kousky pomůžou a udělají i dál radost. Do dražby jsem také darovala voucher na proceduru na přírodní liftingovou metodu, kterou jsem přivezla do Prahy.

Čistíte si pravidelně šatník, abyste mohla nakupovat nové kousky?

Já ho upřímně vždy čistím jednou ročně právě v rámci Be Charity bazaru a moc ho nedoplňuji. S přibývajícím věkem se člověku hodnoty trošku změní a raději peníze vynakládám na užitečnější věci.

Jaký kousek dražby vás nejvíc zaujal?

Těch je tam opravdu spousta. Letos to bylo skvostné a jedna položka byla lepší než druhá. Nejde bohužel vybrat tu nejlepší, všechny jsou unikátní.