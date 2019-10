Ještě nejsem připravena být matkou, říká v 49 letech Naomi Campbellová

„Být single neznamená být osamělá. Při mém životním stylu nemám čas se nudit a nemám čas sedět doma a litovat se,“ řekla Naomi Campbellová v rozhovoru pro americký deník The Wall Street Journal.

Topmodelka v minulosti vystřídala mnoho partnerů, mezi nimiž byla i spousta celebrit. V posledních letech je vídána převážně po boku o mnoho let mladších zpěváků. Ještě nedávno byla spojována s bývalým členem klučičí skupiny One Direction, o třiadvacet let mladším Liamem Paynem (26). Loni žila nějakou dobu se současným přítelem zpěvačky Adele (31), o dvanáct let mladším rapperem Skeptou (37).

V devadesátých letech prožila románek například s boxerem Mikem Tysonem (53), nějaký čas udržovala vztah i s hercem Robertem De Nirem (76). „Nerada mluvím o soukromí. Intimita a soukromí jsou velmi důležité k tomu, abyste měli vůbec možnost poznat pravé já vašeho partnera. Kvůli mé práci, kdy mě neustále pronásledují paparazzi fotografové, to mnohdy vypadá jako nereálné. Ale dnes už vím, jak na to. Naučil mě to De Niro,“ svěřila se Campbellová.

V rozhovoru zmínila topmodelka také to, že ačkoliv příští rok na jaře oslaví padesáté narozeniny, na dítě stále ještě není připravená. Momentálně se prý soustředí hlavně na svůj psychický a fyzický stav. „Jsem ráda, že jsem se dostala nejen z alkoholové závislosti. Díky bohu. Snažím se teď žít mnohem zdravěji. Lépe jím a chodím pravidelně do posilovny,“ říká.

Na mateřství prý Campbellová myslí často. Nechce však být svobodnou matkou bez vhodného partnera. „Stále však nejsem připravena být matkou. Řeším také, zda se mám ve svém věku vůbec snažit otěhotnět, nebo si pořídit potomka adopcí. Myslím na děti pořád. Ale myslím, že s dnešní pokročilou vědou můžu mít dítě, kdykoli budu chtít,“ míní.