Miss Vaculíková porodila. S hokejistou Kolouchem prozradili jméno miminka

„Samuel, 12. 10. 2020,“ napsala novopečená maminka k fotce a přidala hashtagy miluju, moji kluci, jsme rodina. Podle údajů na fotce chlapeček má 3 280 gramů a měří 50 centimetrů.

Misska a hokejista v rozhovoru pro iDNES.cz ještě před narozením syna prozradili, že jména měli vybraná, ale nechávali si je jako tajemství i pro své nejbližší.

„Ani rodině jsme je neprozradili. Protože nemáme jasného favorita. Takže asi bude překvapení, jak to nakonec dopadne. Každopádně to bude české jméno, aby se hodilo k našemu příjmení,“ řekla Monika Vaculíková Kolouchová.

Petr Kolouch přiznal, že narození potomka neplánovali úplně přesně na letošek, ovšem povedlo se jim to hned. „Neplánovali jsme to nijak dopředu, že by to měl být rok 2020. Ale vzhledem k tomu, že jsme měli svatbu loni v létě, tak to z toho tak nějak vyplynulo. Někdy na konci zimy jsme se rozhodli, že bychom to už tedy mohli zkusit, protože jsme si říkali, že to třeba nemusí hned vyjít. No a ono to vyšlo hned napoprvé! (smích) Takže velké štěstí a jsme za to strašně rádi,“ dodal.