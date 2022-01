Synové modelek, kteří mají krásu v genech. Jak se vám líbí?

Tobias Fetterlein

Česká topmodelka Tereza Maxová (50) má celkem tři děti. Syna Tobiase z manželství s dánským tenistou Federikem Fetterleinem, za kterého se provdala v roce 2000, ale manželství se po čtyřech letech rozpadlo. A dceru Mínu a syna Aidena má s tureckým podnikatelem Burakem Oymenem, kterého si vzala v roce 2016.

Právě nejstarší, jednadvacetiletý syn má už několik modelingových zkušeností za sebou. Fotil sám, ale také se svou matkou, a objevil se už i na několika obálkách.

„Je to docela vzrušující, ale chci, aby to byla zábava, nejen práce, i když jako práci to samozřejmě beru taky. Baví mě vše okolo modelingu, například poznávat lidi. Určitý kreativní proces, který na focení vzniká a jehož jsem součástí, je super zkušenost,“ řekl Fetterlein, který v Londýně studuje historii a archeologii.