V těhotenství jsem přibrala 25 kilo, teď hubnu, přiznala Renata Langmannová

I po porodu máte skvělou postavu. Jak na sobě pracujete?

Teď na své postavě pracuji docela dost intenzivně. V těhotenství jsem totiž přibrala pětadvacet kilo. Zbavit se jich je docela pracné. Snažím se udržovat zdravý jídelníček a nejíst příliš sladkého. Také hodně cvičím, dělám cardio a cvičím pilates. Hubnu tedy pomocí pohybu a úpravy jídelníčku. To je můj recept na dobrou postavu.

Budete vést k zdravému životnímu stylu i dceru Medu, až trochu povyroste?

Asi jí nedovolím úplně vše, na co bude mít chuť, protože děti chtějí sladkého až příliš. Ale budu se snažit jí dávat hlavně kvalitní věci. Když už sladké, tak z dobrých surovin.

Jste nyní mámou na plný úvazek. Vyhovuje vám to, nebo se pomalu už poohlížíte i po nějaké práci?

Maminkou na plný úvazek až tak nejsem. Jsem totiž spolumajitelkou komunikační agentury a momentálně máme naopak celkem hodně práce. Přiznávám, že spojení mateřství s prací je pro mě občas oříšek. Ale nějak to zvládám. Mám také skvělou kolegyni, která mi se spoustou věcí pomůže nebo je rovnou převezme za mě.

Říká se, že po svatbě bývá mezi partnery změna ve vztahu a po narození dítěte také. Jak je to u vás?

Pocítila jsem rozhodně změnu k lepšímu. Mám pocit, že dítě nás oba zase velmi spojilo. Jsme teď rodiče a rodina, je to trochu jiné a moc hezké.

Nedávno jste byli jako rodina všichni na společné dovolené. Dá se to tak vůbec s malým dítětem nazvat?

Na dovolené už jsme byli několikrát, ale samozřejmě je to úplně jiné, než když jedete bez dítěte. To si myslím dokážou představit jen rodiče.

Už víte, co mateřství obnáší. Chtěla byste i tak další miminko?

Momentálně ne, protože toho mám dost i tak. Ale uvidíme do budoucna. Zatím nevím. Buď zůstaneme u jednoho, nebo bude dětí víc.

Jaké máte plány na léto?

Chystám se s kamarádkami na rozlučku se svobodou do chorvatského Splitu. To bude poprvé, co odložím dítě k babičce. Jsem zvědavá, jak to budu zvládat. Dcera to zvládne určitě skvěle. A já se těším, že se možná konečně zas jednou vyspím.