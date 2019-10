Modelka Linda Vojtová se opět zasnoubila. S přítelem je necelý rok

„Hádejte, co jsem řekla. ANO,“ napsala modelka ke společné fotce na Instagramu a hned poté jí gratulovaly kolegyně jako Tereza Maxová, Hana Soukupová nebo Michaela Kociánová.

Linda Vojtová, která v roce 2000 vyhrála jako první Češka světové finále soutěže Elite Model Look, žije v New Yorku už sedmnáct let. S Joshem Sasonem se seznámila v posilovně na spinningu.



Modelka předtím čtrnáct let žila s americkým producentem s italskými kořeny Jamisonem Ernestem. S ním byla od roku 2014 zasnoubená, ale letos oznámili rozchod.

Předtím však uvažovali o svatbě a iDNES.cz prozradili, že by na ní měla zaznít i hudba modelčina dědečka Vadima Petrova. Vybrali si znělku z večerníčku Krkonošské pohádky.

S potenciálním zetěm dobře vycházela modelčina maminka Taťjana Vojtová. „On je Newyorčan z Brooklynu. Je to však stoprocentní Ital, i když už pátá generace v USA. Takže má všechny úžasné italské vlastnosti, třeba že Italové milují maminky. Takže jsem jako budoucí tchyně milovaná,“ prohlásila v roce 2014.