Z nevlastní dcery viceprezidentky Kamaly Harrisové je modelka

Ella Emhoffová zaujala svým stylem už na inauguraci prezidenta Joea Bidena, na které měla kostkovaný kabát značky Miu Miu s kamínky na ramenou a velkým bílým límcem, obuté měla robustní boty a nechyběly ani pro ni typické brýle. Týden po složení přísahy nového amerického prezidenta a její nevlastní matky coby viceprezidentky podepsala smlouvu s modelingovou agenturou.

„Už to není o postavě, velikosti nebo pohlaví. Ella je toho vyjádřením. Vyzařuje drzost a radost,“ řekl šéf agentury Ivan Bart pro The New York Times.

„Byla jsem docela překvapená, že mě z IMG Models oslovili, protože když jsem byla mladší, nikdy jsem si nemyslela, že by to mohlo být součástí mého života. Jako někdo, kdo měl, stejně jako mnoho mladých dívek, problémy se sebevědomím, je docela děsivé vstoupit do tohoto světa, který je extrémně zaměřen na vás a na tělo,“ řekla Ella Emhoffová s tím, že se těší a doufá, že bude součástí velké změny.

Nyní debutovala coby modelka na přehlídce pro značku Proenza Schouler a objevila se i v módním magazínu. Snímek ze sociálních sítí sdílela i její matka Kersten Emhoffová, která k tomu dopsala, že je hrdou matkou.

Krátce po inauguraci amerického prezidenta Joea Bidena podepsala modelingová agentura IMG Models smlouvu také s básnířkou Amandou Gormanovou. Oslovili ji poté, co přednesla na inauguraci svou šestiminutovou báseň složenou pro tuto příležitost. Následně se počet jejích sledujících z počátečních desítek tisíc změnil během několika hodin jen na Twitteru na milion lidí. V současnosti zde autorčiny příspěvky sleduje 1,5 milionu uživatelů, na Instagramu má pak 3,5 milionu sledujících.