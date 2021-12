Finále Miss World přesunuli. Je mezi námi příliš nakažených, říká Češka

„Finále Miss World 2021 je posunuté. Je to oficiální a potvrzené. Je mezi námi příliš mnoho kandidátek pozitivních na covid, ale i lidí přímo z organizace. Mělo by proběhnout někdy během příštích 90 dní. Uvidíme, jak vše bude. Všichni jsme smutní a naše vyjádření píšeme se slzami v očích,“ napsala Kopíncová na sociálních sítích.

Přesto si modelka této příležitosti velice váží. Naučila ji spoustu nových věcí a posunula vpřed. „Jsem ze srdce vděčná všem, kteří při mně celou dobu stáli a podporovali mě. To co jsme jako národ dokázali, je neuvěřitelné. Děkuji vám za to. Jste úžasní! Strávila jsem krásný měsíc v Portoriku, měla okolo sebe skvělé lidi a náramně si tuto jízdu užila,“ dodala a poděkovala organizátorům Miss Czech Republic, kteří ji na světové finále vyslali, a také rodině.

Organizátoři Miss World uvedli, že po dohodě s hygienou, lékaři a portorickým ministerstvem zdravotnictví se rozhodli finále soutěže krásy přesunout. „Od včerejška byla v nejlepším zájmu soutěžících, produkčního týmu a diváků zavedena další bezpečnostní opatření, protože bylo vnímáno zvýšené riziko na pódiu a v šatně. Avšak poté, co byly dnes ráno po konzultaci se zdravotnickými úředníky a odborníky potvrzeny další pozitivní případy, bylo rozhodnuto o odložení,“ stojí v prohlášení.

Dalším krokem je okamžitá karanténa nakažených a další testování. Jakmile lékaři soutěžící a štáb propustí, vrátí se do svých domovských zemí. „Velmi se těšíme na návrat našich soutěžících, které jsme poznali a zamilovali se, abychom mohli soutěžit o korunku Miss World,“ řekla generální ředitelka Julia Morley.

Miss World založil ve Velké Británii Eric Morley v roce 1950 a historicky první ročník se konal na podzim roku 1951. Soutěž krásy původně začala jako Festival Bikini Contest a představovala modely plavek. V tisku však byla označována jako Miss World. Byla plánována jako jednorázová akce, ale po úspěchu konkurenční Miss Universe (od roku 1952 a původem v Kalifornii v USA) se organizátoři rozhodli pro každoroční pořádání. Sloganem soutěže je Krása pomoci. Jedinou Češkou, která světové finále Miss World vyhrála, byla v roce 2006 Taťána Kuchařová.

Další soutěží je Miss Earth, která se koná od roku 2001. Od ostatních obdobných akcí se liší svým ekologickým zaměřením, podmínkou účasti je prokazatelné angažmá v některém z projektů, jehož cílem je ochrana životního prostředí. Soutěž Miss Earth se většinou koná na Filipínách a v roce 2012 ji vyhrála Češka Tereza Fajksová.